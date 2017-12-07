Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) toplam rezervleri haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 1 Aralık ile biten haftada 6 milyar 501 milyon dolar artarak 112 milyar 444 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri de, 6 milyar 495 milyon dolar artarak 96 milyar 350 milyon dolardan 89 milyar 855 milyon dolara düştü. Altın rezervlerinde ise 1 Aralık haftasında 6 milyon dolar azalarak 22 milyar 595 milyon dolardan 22 milyar 589 milyon dolara geriledi.