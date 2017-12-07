Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.143,60 puan artarken, toplam işlem hacmi 5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,72, holding endeksi yüzde 1,63 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 4,39 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 0,73 ile inşaat oldu.

Açıklanan Avro Bölgesi büyüme verisinin yıllık yüzde 2,6 ile beklentileri aşmasının pozitif desteği ve artan küresel risk iştahı ile gün boyu yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, 106.000 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD'de istihdam raporu verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 104.200 seviyesinin destek, 107.000 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.