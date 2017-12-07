Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sanal para birimi bitcoin'in değeri, 16 bin doları aşarak rekor tazeledi.



Dün 12 bin dolardan 14 bin dolara çıkarak iki rekor kırmasının ardından yükselişini sürdüren bitcoin, TSİ 20.40 sularında 16 bin 260 dolardan işlem görüyor.

Sadece bu hafta başından beri yüzde 40 değer kazanan bitcoin’in yıl başından bu yanaki kazancı ise yüzde 1500’e yaklaştı. Bitcoin, 2017’nin ilk günlerinde bin doların hafif üzerinde işlem görüyordu.



Gösterdiği güçlü performansla dünya genelindeki 1200 civarındaki sanal para arasında en değerli olan bitcoin'in toplam piyasa değeri, 270 milyar dolarla Mc Donald’s, Boeing, Visa, Goldman Sachs ve Disney gibi devleri geride bırakıyor.



Borsa ve vadeli piyasalarda işlem görecek

Analistler, bitcoin'in son dönemde rekor üstüne rekor kırmasında ABD merkezli finans şirketlerinin, bitcoin'e ürünleri arasında yer verme kararı almasının önemli rol oynadığını belirtiyor.



ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonundan (CFTC) geçen cuma yapılan açıklamaya göre, CME Group, CBOE ve Cantor Fitzgerald isimli finans şirketleri bitcoin'i yatırım ürünleri arasına eklemek için gerekli resmi izinleri aldı.



Dünyanın en büyük borsa işletmecisi CME Group, bu açıklamanın ardından vadeli bitcoin işlemlerine 18 Aralık'tan itibaren başlayacağını duyurmuştu.



Bu arada, Avustralya Menkul Kıymetler Borsası da bugün yaptığı açıklamayla sanal para birimi teknolojisinin, takas, işlem tasfiyesi ve saklama hizmetlerinde kullanılmasına izin verdi.