Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Merkez Bankasının (Fed) raporuna göre, ülkede tüketici kredileri tutarı ekimde geçen yılın aynı dönemine kıyasla 20,5 milyar dolar (yüzde 6,5) artarak toplam 3 trilyon 802 milyar dolara ulaştı. Son 11 ayın en büyük artışını kaydeden veriye ilişkin artış beklentisi 17,3 milyar dolar olarak belirlenmişti.

Tüketici kredilerindeki artışta, kredi kartı ve benzeri devir yapan kredilerin yüzde 9,9 yükselmesi önemli rol oynadı. Ev, araba ve öğrenci kredileri gibi devir yapmayan krediler de yüzde 5,3 artışla veriye katkı sağladı.

Raporda ayrıca, eylül ayı tüketici kredilerindeki artışın 20,8 milyardan 19,2 milyar dolara revize edildiği bildirildi.