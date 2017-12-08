Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akıllı şehir konseptine sahip, milli ve yerli yazılım olan İ-Taksi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal tarafından İstanbul Kongre Merkezi’nde, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye İnovasyon haftası etkinlikleri kapsamında tanıtıldı. Siyah rengi ile dikkat çeken İ-Taksi’ye İstanbul’da kayıtlı taksiciler dahil olabilecek. Bugüne kadar 4 bin taksiye tablet ve iki yönlü kamera ve panik butonu montajı yapılırken sistemin toplamda 17 bin taksiye entegre edilmesi planlanıyor. Taksiciler, İTaksi uygulaması dışında, akredite olmuş diğer uygulamalarla da yolcu bulabilecek. İleri tarihli ya da periyodik rezervasyon yapılabilecek. Kullanıcıya kendi tercihlerine göre, en uygun güzergah alternatifleri sunulacak. Müşteriye yolculuk öncesi yaklaşık ücreti hesaplayabilecek. Geçmiş yolculuklar kayıt altına alınacağı için, unutulan eşyalara da kolayca ulaşılabilecek.