Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EOSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, gazetecilerle bir araya geldiği toplantıda, Türkiye'nin Otomobili Ortak Girişim Grubu’ndaki Babayiğitleri, ülkenin ilk yerli otomobili Devrim başta olmak üzere ilk araba, uçak, kamyon ve gemi gibi taşıt motorlarının üretildiği Eskişehir’e davet ettiklerini söyledi.

Türkiye'nin Otomobili Ortak Girişim Grubu’nda yer alan Zorlu Holding, Anadolu Grubu, BMC, Turkcell Grubu ve Kıraça Holding’in yönetim kurulu başkanlarına davet mektubu gönderdiklerini aktaran Küpeli, yerli otomobil üretimi için ihracatta teknoloji oranı en yüksek kent olan Eskişehir sanayisinin vizyonuna ve tecrübesine güvendiğini bildirdi.

Küpeli, Devrim arabasını yapmış bir neslin çocukları olarak, Eskişehir sanayisinin yerli otomobil üretimi için gerekli altyapıya ve vizyona sahip olduğunu ifade ederek, "Eskişehir’de babayiğitlerin yeri hazır. İlk yerli otomobilin üretimi için otomotiv sanayisine 5 milyon metrekarelik bir alanı bedelsiz tahsis edebiliriz. Ayrıca, üretilecek araçların test merkezi de hazır. Ankara yolu üzerinde, birinci kampüse 6 kilometre uzaklıkta olan karşılıklı iki bölgeden birini ‘Otomotiv Sanayi İhtisas OSB’ olarak ayırdık." diye konuştu.

Nikel maden rezervi ve mobil lojistik imkanı

Nadir Küpeli, Eskişehir’in sanayide Türkiye’nin lokomotif kentlerinin başında geldiğine işaret ederek, kentin özellikle raylı sistemler olmak üzere ulaşım ve altyapı açısından ülkenin tüm merkezlerinin kesiştiği bir kavşak noktasında bulunduğunu ve mobil lojistik imkanı sunduğunu anlattı.

Küpeli, "Bunun yanında elektrikli araçların üretiminde kullanılan nikel maden rezervine de sahip olan kentimiz, Ar-Ge ve inovasyon, uygun yan sanayi, mesleki eğitim, bedelsiz arsa temini, uygun altyapı inşası gibi temel konularda destek ve maliyet avantajları yaratıyor. Ayrıca, üretilecek araçlar için test pisti gerekmektedir. Bu noktada verilmesi planlanan bölgenin hemen yanında kullanılmayan uçak pisti çeşitli yasal düzenlemeler sonrası otomobil testleri için uygun bir zemin olacaktır." şeklinde konuştu.

Eskişehir’in her zaman ilklerin kenti olduğunu belirten Küpeli, şunları kaydetti:

"Eskişehir, vizyoner sanayisi, yetişmiş insan kaynağı, Türkiye’nin en iyi imkanlarına sahip OSB’si ile diğer kentlere öncülük eden bir yapıdadır. Bu kent, hep ilklerin kenti olmuştur. Türkiye'nin ilk teknoparkı ATAP AŞ Eskişehir’de kuruldu. Türkiye'nin en büyük, ilk kendi elektriğini üreten ve ilk doğal gaz kullanan organize sanayi bölgesi EOSB’dir. Yine ilk defa EOSB içinde faaliyete geçen meslek yüksekokulu, lojistik merkezi, gümrük müdürlüğü, iş ve işçi sağlığı merkezi ve ilk KOBİ OSB'si de burada kurulmuştur. Türkiye’deki uçak motoru, dizel lokomotif ve kompresör üretiminin yüzde 100’ü kentimizde gerçekleşiyor. Dış ticaret fazlası veren bir sanayimiz var."

Millî yüksek hızlı tren projesi de Eskişehir'de

EOSB Yönetim Kurulu Başkanı Küpeli, Türkiye’nin ilk millî yüksek hızlı treninin de Eskişehir’de Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi AŞ (TÜLOMSAŞ) tarafından üretileceğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Üretim, 3 etaptan oluşacak ve ilk etapta 20, ikinci etapta 60, üçüncü etapta ise 16 yüksek hızlı tren üretilecek. EOSB bünyesindeki raylı sistemler kümemiz ile sürecin içinde, tam destekle yer alacağız. Teknoloji transferi sonrasında, bölgemizdeki sanayicilerimiz ile birlikte yazılımından kumandasına, cer sisteminden montajına kadar tüm süreçleri yerli üretim olarak yapacağız."