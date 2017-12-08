Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası'nın faiz artırım beklentisi ve risk algısının azaldığı izlenimiyle dolar fiyatları, yatay bir seyir izledi. 3,97 sevilerinden dönen dolar Merkez Bankasının faiz artıracağı beklentisiyle düşmeye başladı. Açılışta 3,85 seviyesinde olan dolar ve euroda sert düşüş yaşandı.

TCMB'den faiz artırım beklentileri ve başta ABD'de devam eden dava kaynaklı olmak üzere Türkiye'ye yönelik risk algısının azalmasıyla hafta başından bu yana aşağı yönlü bir eğilim izleyen dolar/TL bu sabah güne 3.85 seviyesinden başladı.

Hafta başında 3.94'lü seviyelerde bulunan dolar/TL'de yönünü aşağı çevirdi. Dün saat 17.37'de 3.8477/3.8490 seviyesinde olan dolar/TL, saat 3, 84 seviyesine gerilerken euro da sert düştü. Geçen haftalarda rekor üstüne rekor tazeleyen ve 4,70'in üstüne çıkan euro 4,51 seviyesine geriledi.

EN KÖTÜSÜ GERİDE KALDI

Bankacılar ABD'de devam eden dava sürecinde bir çok gelişmenin yaşandığının ayrıca enflasyonun tepe noktasını görmesi nedeniyle piyasa fiyatlamaları açısından şimdilik "en kötünün geride" kalmış olabileceğini belirtiyor.