Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.473,81 puan artarken, toplam işlem hacmi 6,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,60 holding endeksi yüzde 1,19 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen bankacılık, tek gerileyen ise yüzde 1,33 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Açıklanan ekim ayı sanayi üretimi verisinin beklentileri aşması ve artan küresel risk iştahı ile gün boyu yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, 108.000 puanın üzerini test etti ve bu seviyenin hemen altında haftayı tamamladı.