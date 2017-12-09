Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Orta Doğu ve Arap ülkeleri başta olmak üzere 31 ülkeye sıramatik satan Emse Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Muslu Oğuz “Terzi işi mühendislik ürün yapıyoruz. Ürünleri kendi markamızla Tacikistan’a kadar sattık. Türk malı elektronik ürünlere karşı ön yargıyı kırdık. THY için, ilk defa İstanbul 3. havalimanında kullanılmak üzere self servis bagaj teslim cihazı geliştirdik. Henüz Türkiye’de kullanımı başlamadı. İlk defa 3. havalimanında başlayacak” dedi. Ürün için dünyaca ünlü bir firmadan sipariş geldiğini söyleyen Oğuz “Fazla bagajı olanlar hemen fiyatını kredi kartıyla ödeyebilecek. Bu cihaz sayesinde bagaj yüzünden uçak kaçırmalar son bulacak. Ürdün, Dubai gibi ülkelere virdik. Özel sipariş projeye de açığız” dedi.