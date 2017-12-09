Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, savunma sanayisinde çok önemli gelişmeye imza atarken, yurt dışına hem teknoloji hem ürün ihraç etmeye başladı. Bu ülkelerden biri de Ukrayna. Metal şekillendirme sektöründe AR-GE çalışmalarıyla çözüm sunan Repkon Makina, savunma, havacılık ve uzay sanayisine yönelik ürünleriyle iddialı. Repkon, soğuk bir proses olan akıtarak şekillendirme (flowforming), kesme kuvveti ile şekillendirme (shearforming) ve sıcak uç kapama (Hot Spinning) gibi stratejik teknolojilerde geliştirmiş olduğu yeteneklerle savunma, havacılık ve uzay sanayileri için yüksek hassasiyetli parçaların üretimini yapabilen makinalar imal ediyor. Şirket, bu kritik parçaların seri üretimini de yapabiliyor. Çok az sayıda ülkenin sahip olduğu kritik ‘flowforming’ teknolojisi ile metal şekillendirme endüstrisinde öne çıkan şirket, bu teknoloji sayesinde türbin ve motor parçaları, uydu fırlatma roket gövdeleri, yüksek basınç ve sıcaklığa dayanıklı nozullar, kronik başlıklar ve tahrik şaftları, hareket sistemleri, harp başlıkları ve metal malzemeden mamul roket-füze gövdeleri, torpido gövdeleri, tanksavar roketlerinde kullanılan hassas bakır koniler de üretebiliyor. Sistemler için Türk şirketin kapısını çalan Ukrayna, alacağı Türk malı makine ile savunma sanayiinde önemli bir avantaj elde edecek.