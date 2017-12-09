Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, 6 yılın ardından ilk dafa çift haneli çeyrek büyümesi bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 12 Aralık Salı günü, Türkiye’nin 3. çeyrek büyüme verilerini açıklayacak. Hem ekonomistler hem hükûmet, en düşük yüzde 10, en yüksek yüzde 12 olmak üzere, çift haneli büyüme rakamı bekliyor. Hafta başında fikirlerini dile getiren ekonomistler, üçüncü çeyrek büyümesinin en az yüzde 10 olacağı kanaatinde birleşirken, yıl büyümesinin de yüzde 6,5’in üzerinde olacağı tahminini dillendirdi. Bu beklentilerden önce, dün açıklanan sanayi sektörü üretim endeksi, büyümeye doğrudan etki eden sanayi sektörü üretimindeki artışı gözler önüne serdi.



TÜİK rakamlarına göre sanayi üretimi ekim ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,9 artarak 146,3 oldu. Bu seviye, tarihte şimdiye kadar görülen en yüksek rakam olarak da kayıtlara geçti. Geçtiğimiz yıl yaşanan darbe girişimi sebebiyle üretimin hızlı düştüğü 2016 ekim ayına göre baz etkisi sebebiyle de yüksek olan rakam, ekonomistlerin beklentilerini de aştı. Ekonomistler, ekim ayında sanayi üretim endeksinin yüzde 4,7 artacağını öngörmüştü. Gerçekleşen rakam ise, beklentileri neredeyse ikiye katladı.



BEKLENTİLERE REVİZYON



Geçen yıl ağır bir travma geçiren ve ekonomisi üçüncü çeyrekte daralan Türkiye için bu yılın başında büyüme beklentileri en fazla yüzde 3 seviyesindeydi. İlk 2 çeyrekte yüzde 5,1 büyüme gerçekleşince IMF’den kredi derecelendirme şirketlerine kadar birçok kuruluş Türkiye’nin büyüme beklentisini yukarı doğru revize etti. Ekonomik faaliyetler ve veriler üçüncü çeyrekte rekor geleceğini gösterince beklentiler 2 kat yukarı kadar çıktı. Yılın başında yıl tamamı büyümesi için yüzde 5 diyen ekonomistler bile ‘iyimser’ olarak değerlendirilirken, şimdi yüzde 7 civarı ortak beklenti olarak ifade edilmeye başlandı.



Düşen sektörler yükselişi durduramadı

Hükûmet, yılın başında mobilya, beyaz eşya ve küçük ev aletlerinde KDV ve ÖTV indirimi yaptı. Bu indirimler eylül sonunda bitti. Sanayi üretimi, söz konusu sektörlerde indirimin bitmesinin ardından gehlen ayda (ekim) bile tarihî seviye olan yüzde 8.9 artışa imza attı. Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvcı Tokalı da 3. çeyrek büyüme rakamlarına göre yıl sonu beklentilerini revize edeceklerini ifade etti. Mobilya, petrol ürünleri, elektrikli teçhizat ve tekstilde aylık düşüşler görülmesine rağmen kimya ve inşaatta toparlanma olmasının önemine işaret etti. Vergi indirimlerinin bittiği sektörlerin bile büyümeyi durduramaması ise ‘önemli’ olarak nitelendirildi.