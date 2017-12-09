Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnşaat çalışmaları Limak ile Summa tarafından tamamlanan ve Senegal’in son yıllardaki en önemli yatırım projeleri arasında gösterilen Blaise Diagne Uluslararası Havalimanı’nın açılışı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın da katılımıyla gerçekleştirildi. Toplam 575 milyon avroya mal olan projenin açılış töreninde konuşan Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir “Havalimanı inşaatı ve işletmeciliği konusundaki tecrübelerimizi bu projeyle birlikte Senegal’e taşıyacak olmaktan dolayı büyük gurur duyuyoruz. Gelecek dönemde imza atacağımız yeni projelerle, Türk bayrağını dünyada en iyi şekilde dalgalandırmaya devam edeceğiz” dedi. 15 milyonu aşkın nüfusu ve coğrafi konumuyla, Batı Afrika’nın giriş kapısı olarak nitelendirilen Senegal, yıllardır beklediği yeni havalimanına kavuştu. Türkiye’nin ve dünyanın en önemli altyapı ve inşaat şirketlerinden Limak ile Summa tarafından yapımı tamamlanan Dakar Blaise Diagne Uluslararası Havalimanı’nın açılışı, 7 Aralık 2017 tarihinde, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir’in yanı sıra iki ülkenin siyaset ve iş dünyasından çok sayıda ismin katılımıyla gerçekleştirildi.



575 MİLYON AVRO YATIRIM

Senegal’in başkenti Dakar’daki havalimanında inşaat süreci 2007’de başlamış fakat çalışmalar bir türlü istenilen seviyeye getirilememişti. Bunun üzerine Limak ve Summa, Nisan 2016’da, Blaise Diagne Uluslararası Havalimanı’nın inşaatının tamamlanması ve 25 yıl işletilmesi işini devraldı, havalimanının kalan yüzde 30’luk bölümü için çalışmalar bu kapsamda yeniden başladı. 9 yılda yüzde 70’i bitirilen havalimanının kalan bölümü ise Limak ve Summa tarafından, taahhüt edildiği üzere, yaklaşık 8 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. Bu sürede 500’ü Türk olmak üzere 1.500 kişi çalıştı. Toplam 575 milyon avroya mal olan havalimanı ilk etapta yılda 3 milyon yolcuya, 2035 yılında ise yılda 10 milyon yolcuya kadar çıkabilecek. Havalimanı, Limak ile Summa’nın yanı sıra, Senegal devletinin de ortak olduğu şirket tarafından 25 yıl süreyle işletilecek.