Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, “Dijitalleşme ve teknolojik dönüşüm ekonomik ve sosyal dönüşümlerin de dinamiğini oluşturmaya devam ediyor. Yani tarım devrimi, sanayi devrimi gibi teknoloji devrimi dersek, hiç yanlış söylemiş olmayız. Ben Türkiye’nin gündeminin bu konulardan oluşması gerektiğini düşünüyorum” dedi. Bursa’da düzenlenen “Dijital Dönüşüm ve Yeni Sanayi Devrimi” başlıklı toplantıda konuşan Bali; dijitalleşmeyi, ilk sunucu ile son kullanıcı arasındaki mesafenin daralması ve ilişkinin etkin şekilde yürütülmesi olarak anladığını ifade etti. Bali, “İş dünyasında cari sorunları yönetmekten daha önemli bir hadise, uzun dönemde ortaya çıkan teknolojik tehditleri zamanında fark edememiş olmaktır. Uzun yaşayan şirketlerin sırrı, kendilerini yeni teknolojik trendlere ve yeni iş modellerine adapte edebilmeleri ve kendilerini yenileyebilmelerinde yatıyor. Bunun dışında kalanlar ise yok oluyorlar. Çok ciddi bir değişim ve dönüşüm trendi yaşanıyor. Bu konuları çalışıyor, katma değerli büyüme derken bu alanlardaki farkları konuşuyor olmamız gerekir. Bankacılık yapma şeklimiz de buna göre dönüşüm geçiriyor. Yaptığımız işin şu anda yürüttüğümüz şekliyle devam edeceğini asla varsaymamalıyız. Ortaya çıkan tehditleri ve fırsatları birlikte algılayarak, iş modelini sürekli güncelleme çalışmaları içindeyiz. Artık varsayılan, korunduğumuzu düşündüren giriş bariyerleri, eski sınırlayıcılığında değil” diye konuştu.