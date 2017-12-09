Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gayrimenkul sektöründe, özellikle ikinci el konut piyasasında ‘fiyatların tapuda düşük gösterilmesi’nden kaynaklanan vergi kayıpları gün geçtikçe artıyor. Coldwell Banker Türkiye Başkanı Gökhan Taş, Türkiye’de yıllık 110 milyar dolarlık konut satıldığını, ancak bunun beyan edilen satış rakamı olduğunu, aslında 160 milyar dolarlık konut satışı gerçekleştiğini söyledi. Ciddi bir vergi kaçakçılığı yaşandığına dikkati çeken Taş “50 milyar dolarlık bir rakam beyan edilmiyor. Bu da 2 milyar dolarlık vergi kaybı demek. Tüm emlakçılar, kurumsallar gibi faturalı çalışmalı. Devlet de bunu sağlamalı. Böylece vergi kaybı en aza iner. Bu yüzden biz Dubai modelini önerdik. Dubai, gayrimenkulden doğan bir ülke... Orada da bir dönem sonra tüketici ve yatırımcıyı zarara uğratan sıkıntılar çıkıyor. Onlar da bu işi yapan emlakçılara bazı kurallar koyuyorlar. Her tapuya bir ID numarası verilebilir. Türkiye’nin altyapısı buna uygun. Bir tapuyu birden fazla emlakçı pazarlayamaz. Alıcıların da, satıcıların da olduğu ortak platform kurulur. Buraya giren alıcı ve satıcılar, konutun bulunduğu bölgede son satışların hangi fiyatlardan olduğunu görür, mülkün değerini bilir. Anlaşma yapılınca, para devlete yatırılır. O paranın içinde tapu harçları devlete, emlak komisyonu emlakçıya, kalan para da satıcıya ödenir. Dolayısıyla vergi kaybı sıfıra iner” dedi.



‘TİCARİ’Yİ UNUTMAYALIM



Türkiye’de genellikle markalı konutların konuşulduğunu, ancak bunların 110 milyar dolar içindeki payının yüzde 7 olduğunu, çok sayıda “markasız proje ve müteahhit” bulunduğunu ifade eden Taş; arsa, tarla, ofis, iş yeri, dükkân, endüstriyel bina ve hastane gibi konut dışı enstrümanların satışlarının açıklanmadığını, burada da yıllık satış rakamının 1 milyon adedi bulduğunu bildirdi. Taş “Aslında Türkiye’deki gayrimenkul satışı 2 milyon 400 bin. Geride kalan 1 milyonluk satışta da çok ciddi bir rakam söz konusu” ifadelerini kullandı.



1,5 milyon adede koşuyor

Türkiye’de konut satışlarının bu yıl 1 milyon 450 bine yaklaşması bekleniyor. Ülkemizde faaliyet gösteren 7 kurumsal emlak şirketinin bin 200 ofisi, 12 bin gayrimenkul danışmanı bulunuyor. Kurumsal markalar, pazarın yüzde 25’ine hâkim.



Fuzul Grup’tan senetli satış

Fuzul Grup, Başakşehir’de 9. projesini “Başakcity” adıyla hayata geçiriyor. 25. yıla özel, topraktan senetle ön satışa başlayacak Fuzul Grup, Başakcity’yi 24 ayda teslim etmeyi öngörüyor. Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Eyüp Akbal “Topraktan en uygun fiyatla ev sahibi olacak müşterilerimize, yükselen banka faizlerinden de etkilenmemeleri için senetle ödeme kolaylığı sunuyoruz” ifadelerini kullandı. Akbal, projeden 15 bin TL veya yüzde 5 peşinatla ev sahibi olunabildiğini, büyüklükleri 70-200 metrekare arasında değişecek 123 adet konuttan oluşacak Başakcity’de 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 tipi dairelerin yer alacağını bildirdi. Başakşehir’de hayata geçirdikleri projelerin hepsini bitmeden sattıklarını aktaran Akbal “Buralardan ev alanlar ortalama yüzde 80 prim sağladı” ifadesini kullandı.