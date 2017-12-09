Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Esen “Türkiye’de en az 2 bin 500 ton yastık altı altın bulunuyor. Bu da 100 milyar dolarlık bir kaynak demek. Bu büyüklükteki bir ekonominin piyasada yer almadığını düşünün. Bunu karşılamak için ülkeler para basarlar. Bizde de bankalar işin kolayına kaçtı. Yurt dışından altın ithal ettiler. Bunları munzam karşılık olarak verdiler. Kendisine fayda sağlandı ama ekonomiye çok minimal bir katkı oldu ve içeride yastık altındaki altın çıkmadı. Hâlbuki yastık altındaki altın bankalara gittiğinde, ucuz finansman kaynağı oluşacak maliyetler düşecek” dedi.