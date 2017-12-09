Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İrfan Özfatura ESKİŞEHİR - Ürettiği uçak, kamyon, gemi motorları ile tanınan Eskişehirli sanayiciler, yerli otomobile de ev sahipliği yapmak istiyor. EOSB Başkanı Nadir Küpeli, düzenlediği basın toplantısı ile “Neden Eskişehir” sorusuna cevap verdi: Yapılması planlanan yerli otomobil büyük ihtimalle pilli olacak. Pil için nikel lazım, o da bizde fazlasıyla var. Eskişehir yerli otomobil için gerekli altyapıya, yetişmiş insan gücüne sahip. Aynı zamanda kara ve demir yollarının kavşak noktasında. Babayiğitlere 5 milyon metrekarelik bir alanı bedelsiz verecek, eski havaalanı olan test pistini de tahsis edeceğiz. Ankara Yolu üzerinde karşılıklı iki bölgeden birini ‘Otomotiv Sanayi İhtisas OSB’ olarak ayırdık. Şehrimiz, yerli otomobil üretimi için AR-GE ve inovasyon desteği de verecek güçtedir, mesleki eğitim için arsa temin edebiliriz.



Biraz da EOSB’den bahsedersek... 2017 yılında 1,5 milyar dolar ihracat yaptık. Bu rakamın 2018 yılında 1,7 milyar dolara yükselmesini bekliyoruz. Şu anda 42 bin kişi istihdam ediyoruz. 2023 yılı hedeflerimiz ise, 25 milyar dolar ciro, 5 milyar dolar ihracat ve bin 500’ü AR-GE çalışanı olmak üzere 65 bin istihdam... Türkiye’nin ilk teknoparkı ATAP AŞ Eskişehir’de kuruldu. Kendi elektriğini üreten ve ilk doğalgaz kullanan organize sanayi bölgesi biziz. Türkiye’deki uçak motoru, dizel lokomotif ve kompresör üretiminin yüzde 100’ü kentimizde üretiliyor. Dış ticaret fazlası veren bir sanayimiz var... Türkiye’nin ilk yüksek hızlı trenini yine Eskişehir’de üreteceğiz. TÜLOMSAŞ ilk etapta 20 YHT, ikinci etapta 60 YHT yapacak. Endüstri 4.0 devriminin de farkındayız. Projelerimizi bu dönüşümün sunacağı fırsatlara uygun yapmalıyız...