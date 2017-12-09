Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ancak akıllı bavullar için yolun sonu görünüyor gibi görünüyor. ABD'de havayolu şirketleri aldığı karar neticesinde akıllı bavulların büyük kısmına yasak getiriyor.Amerikan Havayolları tarafından yolcu beraberinde getirilen, çıkarılabilir bir pile sahip olmayan akıllı bavul ve valizlerin taşınmasının yasaklandığı duyuruldu. 15 Ocak tarihinde yürürlüğe girecek olan bu karar sonrasında, Delta ve Alaska Havayolları şirketleri benzer kararlar aldıklarını açıkladı.

Bu yasak için tek bir kriter koyan havayolu şirketleri akıllı bavulun uçağa alınması için çıkarılabilir bir bataryası olması gerektiğini açıkladı.Başka bir deyişle bu özelliği bulunmayan akıllı bavullar artık yolculuklarda kullanıcılarına eşlik edemeyecek.Ürünlerin uçuşlarda bir risk getirmediğini savunan bavul üreticisi firmalar, gerekli kanıtları sunduktan sonra bu yasağı yürürlüğe girmeden kaldırılabileceğini düşünüyor.