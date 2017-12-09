Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cep telefonu görüşmelerinden yüzde 25, sabit telefon görüşmelerinden yüzde 15 ve data ile internet hizmetlerinden yüzde 5 alınan Özel İletişim Vergisi'nin (ÖİV) yüzde 7,5 olarak birleştirilmesiyle telekom hizmetlerinin vergilendirilmesindeki karmaşıklık sona erecek.Resmi gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Bazı Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" kapsamında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) ilgili olduğu hazine payı, Evrensel Hizmet Katkı Payı, BTK masraflarına katkı payı ve telsiz ücretleri konularına ilişkin mevzuatlarda değişiklikler yapıldı.

Söz konusu değişikliklerle hazine payı, Evrensel Hizmet Katkı Payı ve BTK masraflarına katkı payı uygulamalarında tereddütlere veya ihtilaflara neden olan hususları çözüme kavuşturacak yeni bir düzenlemeye gidildi.Buna göre, hatalı faturalandırma tutarları yani mükerrer faturalar, düzeltmeye konu edilen bedeller, baz istasyonunun kurulu bulunduğu tesislerden elde edilen gelirler, hazine payı matrahı dışına çıkarıldı. Hazine payı ödemelerinin takip ve tahsil görevi, Hazine Müsteşarlığından BTK'ya devredilirken, denetim ve uzlaşma görevi Maliye Bakanlığına verildi. Süresinde ödenmeyen hazine payı için 3 kat olan cezai şart, 1 kata düşürüldü.Daha önce Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından takip ve tahsil edilen Evrensel Hizmet Katkı Payları, BTK tarafından takip ve tahsil edilerek Bakanlığa aktarılacak.İşletmecilere, hazine payı, Evrensel Hizmet Katkı Payı, BTK masraflarına katkı payı ve telsiz ücretleri konularında ihtilafların çözümüyle yeniden yapılandırma imkanı sağlanacak.

Yeniden yapılandırma kapsamında mevcut davalardan feragat edilmesi şartı ile incelenmesi tamamlanan dönemler için alacak aslının tamamı ile gecikme faizi yerine Yİ-ÜFE tahsil edilecek, 3 kat cezai şart ve buna bağlı faizler ise tahsil edilmeyecek.Telsiz ücretleri hariç incelenmesi tamamlanmayan dönemler içinse işletmeciler matrah artırımını ya da normal denetimlere devam edilmesi alternatiflerinden birini seçebilecek. Bu kapsamda yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar BTK ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının görüşü alınarak Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu bakan tarafından müşterek belirlenecek.

BTK'ya borç ve alacaklara ilişkin uzlaşma yetkisi

Cep telefonu görüşmelerinden yüzde 25, sabit telefon görüşmelerinden yüzde 15 ve data ile internet hizmetlerinden yüzde 5 alınan ÖİV, yüzde 7,5 olarak tek oranda birleştirilecek. Böylece abonelerin telekom hizmetlerinin vergilendirilmesindeki karmaşıklık giderilecek.Düzenlemeyle maddi ve hukuki nedenlerle kamu menfaatinin görüldüğü durumlarda, tahsiline aracılık ettiği alacaklar ile hazine payına ilişkin cezai şart hariç BTK'ya borç ve alacaklarının tamamı ya da bir kısmına ilişkin uzlaşma yetkisi verildi. Uzlaşmaya ilişkin usul-esaslar, Maliye Bakanlığının görüşü alınarak BTK tarafından belirlenecek.

BTK tarafından kurum giderlerinden kaynaklanan masraflara katkı sağlanması amacıyla işletmecilerin net satışlarının yüzde 0,35 idari ücret alınırken, söz konusu kanun ile işletmecilerin idari masraflara katkı sağlamasını teminen 10 bin lira alt sınır getirildi.Sektörlerde verimlilik artışı sağlayan makineler arası iletişim (M2M) cihaz ve abonelikleri telsiz ücretinden muaf hale getirildi. Süresinde ödenmeyen telsiz ücretlerinin takibi 6183 amme alacakları kapsamına alındı.

5G ve ötesi gibi sürekli olarak gelişen mobil teknolojilerde ihtiyaç duyulan altyapı kurulumunun yaygınlaştırılmasının teşvik edilmesi amacıyla mobil haberleşme işletmecilerinin baz istasyonları için ödedikleri telsiz ücretlerinde cihaz/kanal sayısı yerine net satışların yüzde 5'i tahsil edilecek.