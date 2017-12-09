Çeşitli ziyaret ve programlara katılmak üzere Ardahan'a gelen Fakıbaba, Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez'i makamında ziyaret etti. 

Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra sivil toplum kuruluşları  temsilcileri ile toplantı salonunda bir araya gelen Fakıbaba, burada yaptığı  konuşmada, Doğu Anadolu ve Güneydoğu'da hayvancılık ve tarımın önemine değindi.

Bakan Fakıbaba, bölgenin çocuğu olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bir hemşehriniz olarak buralara değer verildiğinde neler yapılacağını  bilen bir kişiyim. Bizler 15 yılda çok önemli mesafeler katettik. 'Yeter mi?'  'Hayır yetmez.' Daha fazla çalışıp daha fazla üretmemiz lazım. İnsanımızı daha  fazla mutlu etmemiz lazım. Üreticiyi daha mutlu edebilecek çareler bulmak  zorundayız. Bu bölgelere olan gezilerim emin olun siyasi değil. Hep çözüm odaklı  olmuştur. Bundan sonra da böyle olacaktır. 'Ne zamana kadar?' Görevden  ayrılıncaya ve sizler tam mutlu oluncaya kadar. Bu görev benim için bir şeref ve  namus meselesidir. Bir şeyi kafama koyduğum zaman gece gündüz durmadan  çalışırım."

Fakıbaba, 200 büyükbaş hayvanı olanlara kesim parası desteği  sağlayacaklarını kaydederek, "200 büyükbaş hayvanı olan çiftliklerde 1 Ocak'tan  itibaren kestiğiniz her hayvan için  250 lira biz size destek vereceğiz. 2016'da  200 lira verilmiş. Biz sizin problemlerinizi biliyoruz, çözmek için de elimizden  geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Fakıbaba, Ardahan Üniversitesi Hoca Ahmet Yesevi Konukevi'nde  basına kapalı gerçekleşen Tarım Sektörü Değerlendirme Toplantısına katıldı.

 