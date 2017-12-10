Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda düzenlediği ve ülkemizde inovasyon kültürünün yaygınlaşmasında büyük rol oynayan “Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası”nın altıncısı sona erdi. Törende konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye’nin teknolojik anlamda kurulacak cesur ve yeni dünyada da yerini alacağını vurguladı. Tıp teknolojileri, kimyasallar, ulaştırma teknolojileri, haberleşme teknolojileri, tarım teknolojileri, kimya teknolojileri ve savunma sanayisi gibi ileri teknolojide üretim yapacak firmalara, dünyanın en geniş teşvikini verdiklerini hatırlatan Zeybekci, “Yatırımcılarla sadece bu yıl yaptığımız görüşmelere göre, önümüzdeki yıllarda başlatacağımız yatırımların tutarı 80 milyar TL’nin üzerindedir. Proje Bazlı Teşvik Sistemi ile... Yüksek teknolojilerde ihracata yine çok iddialı destekler veriyoruz. Üretim ve ihracat yapısını değiştirecek tüm bu destekler; ekonomimiz içinde Ar-Ge’nin aldığı payın artırılmasıyla güçlendirilmelidir” dedi.

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi de, “242 ülke ve bölgeye ihracat yapıyoruz. 177 ülkeye mobilya, 147 ülkeye takım elbise, 159 ülkeye buzdolabı, 121 ülkeye klima ihraç ediyoruz. 96 ülkenin yollarında bu topraklarda üretilen otomobiller yer alıyor. Kendi otomobilimizi de en yakın zamanda yollarda göreceğiz. 80 ülkeye uçak ve helikopter parçaları gönderiyoruz. Milli uçağımızdan da öte, artık kendi uçak gemimizi yapmayı hedefliyoruz. Bugün yeryüzünde sosyal medyadan daha hızlı tepki verilen başka hiçbir şey yok. Biz de ülke olarak sosyal medyaya adeta bağımlı hale gelmiş durumdayız. İnsanlar, akıllı telefonlarını günde 150 defa kontrol ediyor. Gençler, sosyal medyayı kullanın ama zamanınızı ve sizi tüketmesine asla izin vermeyin. Uygulamaların bağımlısı olmayın, geliştiricisi olun. Dahiyane hamleler yapın. İz bırakacak, marka olacak işlerin peşinde olun. Size inanıyoruz! Sizlerdeki azim ve güç bizleri ileri götürecek” diye konuştu.

Şampiyonlar ödüllerini aldı

TİM İnovasyon ve İnovalig ödülleri dağıtıldı. Ödülleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi birlikte verdi. “İnovasyon Döngüsü” kategorisinde Türkiye şampiyonu Temsa Global adına ödülü, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı aldı. “İnovasyon Kaynakları” kategorisinde Türkiye şampiyonu olan Turkcell adına ödülü, Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça aldı. “İnovasyon Stratejisi” kategorisinde Türkiye şampiyonu Farplas Oto adına ödülü de, CEO Ömer Burhanoğlu aldı. Patent Liderliği Özel Ödülü (Arçelik), Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu’na, Hizmet İnovasyonu Özel Ödülü Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık’a, Girişim Finansmanı Özel Ödülü TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici’ye, İnovasyon Dönüşümü Özel Ödülü THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı’ya verildi.