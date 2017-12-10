Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Havalimanın yüzde 73’ünün tamamlandığını dile getiren Ekşi, “Ekim 2018’de ilk fazını hizmete açarak 90 milyon yolcuyu ağırlamaya hazırlanan İstanbul yeni havalimanı, İstanbul’u, dolayısıyla da ülkemizi dünyanın en önemli aktarma merkezlerinden biri kılacak. Ana merkezimiz İstanbul’dan tüm dünyaya yayılan uçuş ağımızı, İstanbul Yeni Havalimanı’nın hizmete girişiyle birlikte daha genişleterek sizlerin hizmetine sunacağız. Yeni havalimanı ile başlayacak bu yeni döneme geçişin hazırlıklarını olanla hızıyla sürdürüyoruz. Bu bağlamda, filomuza 40 adet yeni nesil geniş gövde uçağı dahil etmek üzere görüşmelere başladık. 2018’e sayılı günler kala filomuzu iki adet B777F tipi Turkish Cargo uçağıyla güçlendirdik. Modern teknolojinin tüm imkânları ile donatılmış yeni Uçuş Eğitim Merkezimizi bu yıl içerisinde faaliyete geçirdik” dedi.