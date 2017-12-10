Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tamamlandığında dünyanın en büyük havalimanı unvanını alacak İstanbul Yeni Havalimanı’nın bagaj sisteminde sona gelindi. Taksim -Tuzla arası mesafeye denk gelen 42 kilometre uzunluğa sahip bagaj sisteminde son konveyörün montajı yapılarak açılışa hazır hâle getirildi. Sistem saatte 30 bin bagajı işleme kapasitesine sahip olacak. Bagaj sistemlerinin havalimanlarında kritik yere sahip olduğunu belirten İGA Havalimanları İnşaatı CEO’su Yusuf Akçayoğlu, “Bir havalimanını diğerlerinden ayıran en önemli şey bagaj taşıma sistemidir. Yolcu koltuğuna rahat bir şekilde oturduğunda valizin de uçağın altında olmasını bekler. İndiğinde ise valizini zamanında, doğru bir şekilde teslim almayı ister. Buradaki sistem akıllı, böyle bir sistemin bu kadar hızlı ve bu büyüklükte yapıldığı dünyada ilk proje olması açısından bizim için gurur kaynağıdır” dedi.

Sistemin Taksim’den Tuzla’ya kadar olan bir mesafeye denk geldiğini dile getiren Akçayoğlu, “42 kilometre uzunluğundaki konveyör bant; tasarlandı, imal edildi ve uygulaması yapıldı. Çok uzun bir yolculuk yani 42 kilometre Taksim’den Tuzla’ya kadar mesafeden bahsediyoruz. Bugün de son parçasını koyup, işi bitirmiş olduk. Şu an da bagaj sistemlerinde test ve devreye alma işlemlerimiz devam ediyor. Onları da başarıyla tamamladıktan sonra bizim bagaj ile ilgili en küçük şüphemiz kalmayacak. Avrupa’da ve Türkiye’de olabilecek en güvenilir bagaj sistemi şu an burada” diye konuştu.

Sistemin 60 dakikada 30 bin bagajı ayırma kapasitesine sahip olduğunu aktaran Akçayoğlu şunları söyledi. “13 check-in adamız var, bagajlar verildikten sonra 24 tane tomografi dediğimiz sistemden geçecek, şüpheli bagajlar ayrılacak ondan sonra ayrışma adalarına gelecek. Sistem 60 dakikada 30 bin bagajı ayırma kapasitesine sahip. Bu 1 saat içerisinde yaklaşık 60 tane E tipi uçağın bagajının ayrıştırılması demektir, çok ciddi bir kapasite. Bu bagajlar ayrıştıktan sonra 48 tane karoselimiz var. Buraya gelip hangi sefer, hangi uçaksa orada tanımlı oradan alınıp uçağa aktarılıyor. Gidiş böyle gelişte de uçak indiğinde geliş karoselinden alıyoruz bagajı içeride yolcu çıkarken, 28 adet karoselimiz mevcut yolcu bagajını alıp otoparkına yöneliyor.” Bagajların kayıp oranının neredeyse sıfıra indiğini vurgulayan Akçayoğlu, “Siz check-in yaptığınızda bagajın barkodu burada hemen tanımlanıyor ve kutu içerisinde seyahatine başlıyor. Dolayısıyla bagaj kayıp oranımız hemen hemen sıfıra iniyor. Güvenilirlik bizim için en önemli kriter, yolcu konforu için de önemli” dedi.