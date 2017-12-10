Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni Şehir olarak da adlandırılan Ispartakule, mega projelere olan yakınlığıyla İstanbul'un en gözde adreslerinden biri hâline geliyor. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kanal İstanbul projesini; Küçükçekmece, Avcılar, Başakşehir ve Arnavutköy hattında netleştirirken Ispartakule bölgesinin önemi de kat kat arttı.



BİZİM EVLER SAKİNLERİ “YENİ İSTANBUL BOĞAZI” KANAL İSTANBUL’U GÖRECEK

Hizmete giren; Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, TEM bağlantı yolları, Metro ve banliyö tren hatları, 3. Havalimanı, Avrupa ve Ortadoğu’nun en büyük sağlık kampüsü ve en son Kanal İstanbul gibi dev projenin kesişim noktasında yer alan Bizim Evler, Ispartakule’yi cazibe merkezi hâline getiriyor.

Kanal İstanbul projesinin hemen yanıbaşında yer alan Bizim Evler’de oturanlar Marmara Denizi ve Yeni İstanbul Boğazını görme fırsatı yakalayacak.

Tüm projelerinde yüksek kalite, erken teslim ve avantajlı ödeme seçenekleriyle yatırımcılarına konforlu bir yaşam sunan İhlas Yapı, tüm ayrıcalıklarını Ispartakule’nin en yenisi Bizim Evler 7’ye taşıyor. Yaşamın başladığı projede 532 konut ve 48 ticari ünite yer alıyor.

Projede 2+1 normal kat daireler 505 bin TL fiyatlarla alıcı bulurken Bizim Evler 7 özellikli konumuyla dikkat çekiyor.

Bizim Evler 7’de 2+1, 3+1 ve 4+1’den oluşan konut tipleri yatırımcılara sunuluyor. Ayrıca proje kapsamında, her daireye ve misafir araçlara kapalı otopark konforu sunularak yeşil alana daha fazla yer veriliyor.

Geniş peyzaj ve sosyal yaşam alanlarına sahip Bizim Evler 7’de; kapalı yüzme havuzu, çocuk havuzu, sauna, buhar odası, Türk hamamı, fitness salonu, hobi odaları, mini futbol sahası, basketbol, voleybol sahaları, tenis kortu ve mescid bulunuyor.

Projede ayrıca; çocuk oyun bahçeleri, kreş, anaokulu, eğlence mekânları, yürüyüş yolları, kameriyeler ile site sakinlerinin çeşitli etkinliklerle bir araya gelebileceği toplantı salonu ve göl kafe yer alıyor.

Ispartakule’nin Metrosu Bizim Evler’e geldi

İstanbul’un en hızlı gelişen bölgeleri arasında öne çıkan Ispartakule, Metro hattı ile daha da değer kazanıyor. Bölgenin en çok talep gören konut projeleri Bizim Evler’e komşu olacak Metro hattı site sakinlerine büyük avantaj sağlayacak. Kabataş, Mecidiyeköy, Gaziosmanpaşa, Mahmutbey - Halkalı, Ispartakule, Bahçeşehir hattında ulaşım imkanı sağlayacak Metro hattı ile Ispartakule’den şehrin her noktasına hızlı ve konforlu ulaşılabilecek. Mahmutbey ile Esenyurt arasındaki ulaşım süresi projeyle birlikte 25 dakikaya inecek ve 17 kilometre uzunluğa sahip Metro, tek yön için saatte 70 bin kişi kapasiteyle çalışacak. İstanbul'da trafiği büyük ölçüde rahatlatacak olan dev Metro hattının Ispartakule durağı, bölgede 5 bin 500 konuta imza atan Bizim Evler projelerinin tam ortasında yer alacak. İhlas Yapı imzasıyla hayata geçirilen Bizim Evler markalı projelerde yaşayanlar, İstanbul'un merkezi noktalarına kolayca ulaşım sağlayabilecek.