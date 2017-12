Türkiye Gazetesi

İŞKUR yetkilileri, "Kurumumuz tarafından işsizlik ödeneği ödemeleri bugüne kadar her ayın sonunda gerçekleştirilmiştir. Ancak 5 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7061 sayılı Kanun ile İşsizlik Sigortası Kanununun ödeme esaslarını düzenleyen 50'inci maddesinde değişiklik yapılmış ve ödemelerin, her ayın beşinde aylık olarak ödeneceği hüküm altına alınmıştır. Bu kapsamda 2017 yılı Aralık ayına ilişkin işsizlik ödeneği ödemeleri 5 Ocak 2018 tarihinde yapılacak olup, sonraki dönemlerde de ödemeler her ayın 5'inde gerçekleştirilecektir" dediler.