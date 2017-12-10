Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gün öncesi spot piyasada bir megavatsaat elektriğin ortalama fiyatı bu hafta, geçen haftaya kıyasla yüzde 0,26 azaldı.Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, elektrik piyasasında bu hafta toplam 408 milyon 361 bin 409 liralık işlem hacmine ulaşıldı.Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin ortalama fiyatı bu hafta, geçen haftaya göre yüzde 0,26 azalarak 159,61 lira oldu.Gün öncesi spot piyasada bu hafta bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 4 Aralık'ta 211,24 lira ve en düşük 5 Aralık'ta 50,87 lira olarak kayıtlara geçti.Haftalık sistem marjinal fiyatı ortalaması ise 164,37 lira olarak gerçekleşti.

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