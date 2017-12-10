Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez ve Rosatom Devlet Kuruluşu Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Mersin'in Gülnar ilçesindeki Akkuyu NGS'nin inşa edileceği alanda incelemede bulundu.

Projeyle ilgili yetkililerden bilgi alan Dönmez, burada yaptığı konuşmada, santral ile bölgenin çehresinin güzelleşip, refah düzeyinin büyük ölçüde artacağını söyledi.

Dönmez, Rus ve Türk tarafları olarak iş birliği içinde çalışmalara devam ettiklerini belirterek, "Akkuyu NGS inşaatının en yoğun olduğu esnada yaklaşık 10 bin kişiye ve işletme sırasında ise yaklaşık 3 bin 500 kişiye iş imkanı sağlanacaktır. Bunun çoğunluğu ise Türk vatandaşı olacaktır." dedi.

"Çalışmaların yüzde 35-40'ı Türk şirketleri tarafından karşılanabilecek"

Lihaçev ise, 2 Aralık'ta birinci ünite reaktör binası temel çukuru çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Söz konusu çalışmaların bir Türk şirketi tarafından gerçekleştiğini ve öngörülen takvim çerçevesinde tamamlandığını bildiren Lihaçev, şunları kaydetti:

"Ön değerlendirmelere göre, Akkuyu NGS projesi kapsamındaki çalışmaların yüzde 35-40'ı Türk şirketleri tarafından karşılanabilecek ve bu iş kapsamının parasal karşılığı takriben 6-8 milyar dolar olacaktır. 350'nin üzerinde Türk şirketi, proje kapsamında potansiyel tedarikçi şirketler listesinde yer almak üzere başvuruda bulunmuş olup, bu şirketlerden bazıları NGS alt yapı çalışmaları kapsamında ilk siparişleri almışlardır."