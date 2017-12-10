Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Atlasglobal Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ersoy, ödül törenindeki konuşmasında, dünyada yaklaşık 400 ticari havayolu bulunduğunu belirterek, bunlardan sadece 10’unun 5 yıldızlı, 41 tanesinin de 4 yıldızlı havayolu olduğunu bildirdi.

Atlasglobal’in diğer ödül almış havayollarından farklı bir yönü olduğunun altını çizen Ersoy, "Atlasglobal ilk denetiminde dünyanın en saygın havayolu derecelendirme ajansı Skytrax tarafından 4 yıldızlı havayolu olarak tescillendi. Dünyada hiç bir havayolu ilk denetiminde 4 yıldız almayı başaramamıştı." diye konuştu.

Ersoy, Skytrax raporundan alıntılara da değinerek, raporda, “Atlasglobal, mevcut uçuş ağı için mükemmel bir konfigürasyon olan dar gövde uçağında geniş 2x2 Business Class koltuk ürünü sunmaktadır. Hiç şüphe yok ki Atlasglobal standartları, Avrupa’da çoğu havayolunun standartlarını aşmaktadır.” ifadelerinin yer aldığını aktardı.

Atlasglobal markasını en üst seviyelere taşımak için çalıştıklarını vurgulayan Ersoy, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“İstanbul'dan 40'tan fazla noktaya uçuş yapıyoruz. Biz ‘yolcusunu en çok seven’ ve ‘yolcularımızın da en çok sevdiği’ havayoluyuz. Bu özelliğimizi sürdürmek için yolcularımıza sunduğumuz ürün ve hizmetleri her zaman bir üst seviyeye çıkararak yolumuza devam ediyoruz. Küresel tarifeli pazarlara açıldığımız üç yıl içinde ve ilk denetimimizde bu kadar önemli bir ödüle layık görülmek, uluslararası hava sahalarında ülkemizin konukseverliğini temsil etmek, bunun devamlılığını sağlamak aynı zamanda büyük bir sorumluluğu da beraberinde getirmektedir. Mükemmelliğe giden yolda birlikte ilerlediğimiz başta Sancak İkram Firması ve Çelebi Yer Hizmetleri firması olmak üzere tüm paydaşlarımızın bu başarıda katkısı büyüktür, kendilerine işbirlikleri ve çabalarından dolayı teşekkür ederim.”

"En iyisi olmak için elimizden geleni yapacağız"

Murat Ersoy, denetim süreci boyunca Skytrax’in Atlasglobal’in iç ve dış uçuşlarındaki ürün ve hizmetleri yakından takip ettiğini belirtti.

Atlasglobal’i rakiplerinden ayıran en temel özelliklerinin, misafirlerine sundukları ayrıcalıklı hizmet anlayışları olduğuna dikkati çeken Ersoy, “Türkiye’nin 4 yıldızlı havayolu olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu alandaki standartlarda en iyisi olmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” dedi.

Atlasglobal Yönetim Kurulu Başkanı Ersoy, "4 Yıldızlı Havayolu" ödülünün sertifikasını Skytrax Üst Yöneticisi (CEO) Edward Plaisted’den aldı.

"Ukrayna'dan yeşil ışık bekliyoruz"

Ödül töreninin sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ersoy, uçuş sayılarını artırmak için Ukrayna Hükümeti'nden yeşil ışık beklediklerini, onay almaları halinde Kiev ve Odessa’ya da uçuş gerçekleştireceklerini, ayrıca Türkiye’den Ukrayna’ya giden turist sayısının da artacağını söyledi.

Bilet fiyatlarının artıp atmayacağı yönündeki soruya ise, " Döviz olarak düşecek ama TL ortacak. Bu artışı fiyata yansıtmamak için mücadele veriyoruz. Ama önümüzdeki yıl 352 liralık tavan fiyatta yüzde 10'luk bir artış yaşanabilecektir" karşılığını verdi.

Ersoy, AirFrance, KLM ve AirSerbia ile ortak uçuş seferleri düzenlediklerini, gelecek dönemde Avrupa, Ortadoğu ve Körfez bölgelerindeki havayolu şirketleriyle de ortak uçuş anlaşmaları yapacaklarını bildirdi.

2018’de filolarını gençleştireceklerini belirten Ersoy, gelecek yıl verecekleri yeni siparişlerle de yeni uçaklarla aynı zamanda filolarını büyüteceklerini kaydetti.

Ersoy, Atlasglobal'in cirosunun 450 milyon dolar olduğunu, gelecek yıl bu rakamı yüzde 10 büyütebilecekleri ifade etti.

Yurt dışında bir havayolu şirketi kurup kurmayacaklarının sorulması üzerine Ersoy, "Yurt dışında yeni şirket kurma projeleri önümüzdeki sene devam edecek. Ağırlıklı olarak Bağımsız Devletler Topluluğu, Ortadoğu hatları düşünülüyor ve Güneydoğu Avrupa baz alınıyor. Avrupa'ya ilk giriş yapacağımız yer Güneydoğu Avrupa olacak." yanıtını verdi.

Ersoy, Atlasglobal'e yatırım yapmak isteyen finansal yatırım fonlarıyla da görüştüklerini söyledi.

Dört senedir Rusya'ya uçtuklarını hatırlatan Ersoy, gelecek dönemde Rusya'ya uçtukları şehir sayısını 20'ye çıkaracaklarını, geçen yıla göre Rusya hatlarındaki koltuk kapasitesini de yüzde yüz artıracaklarını söyledi.

Ersoy, Rusya ile vizelerin kaldırılması halinde Türkiye'den de Rusya'ya giden turist sayısının artacağını iddia etti.

Ödül töreninin ardından AA muhabirine değerlendirme yapan Ersoy, "2015 yılında yenilenme sürecini başlattık. İş kültürümüzü ve misafir algımızı değiştirecek çalışmalara başladık. İki yıldık bu süreçte şirket baştan aşağı yenilendi, hizmet standartları yükseltildi. 2017'nin ilk yarısında Skytrax'a başvurduk. Yaklaşık 3 aylık bir denetim süreci geçti. Denetim sonunda ilk başvurusunda dünyada 4 yıldız almayı başarmış ilk havayoluyuz." diye konuştu.