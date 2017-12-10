Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İş Dünyası Konfederasyonu (BİRKONFED) Olağanüstü Genel Kurulundaki konuşmasında, Türkiye'nin zor dönemlerden geçtiğini belirterek, 15 Temmuz'da halkın duruşunun tarihe altın harflerle geçeceğini söyledi.

15 Temmuz'da sivil kesimden direniş gösteren hiç kimsenin bir tek kurşun atmadan, göğsünü siper ederek darbe girişimini durdurduğunu anımsatan Tüfenkci, hükümetin de ekonominin çarklarının durmasına izin vermediğini vurguladı.

Tüfenkci, büyüme performansını yılın ikinci çeyreğinde devam ettirdiklerini belirterek, "Yanlı ve siyasi olarak Türkiye'nin notunu düşürmeye çalışanlar, 2017'de büyüme rakamlarını art arda revize edenler, 2018 için kötü senaryo çizenler, bir kez daha 2018'in sonunda mahcup olacaklar." ifadesini kullandı.

Faizlerin yüksek oluşuna değinen Tüfenkci, faizlerin yüksekliğinin yatırımın önündeki en büyük engel olduğunu söyledi.