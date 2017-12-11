Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çeyrek altın fiyatında son durum nedir? Gram altın ne kadar? Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor. Gram altın 153,87 liradan alınırken, 154 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 246,25 liradan alınırken 252,41 liradan satılıyor. Yarım altın da 492,50den alınırken 504,81 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1023,73 liradan alınıp 1039,20 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 987,95 liradan alınırken 1019,60 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye’de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.