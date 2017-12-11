Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Antalya'nın Kemer ilçesinde bakanlığına alınan engelli aday memurlar için düzenlenen eğitim programında yaptığı konuşmada, engellileri engelli olarak görmediklerini belirterek, bakanlık olarak engel tanımadıklarını aktardı.

Engellilerin her şeyi başaracak güçte olduğuna değinen Eroğlu, engellilerin üzülmemesi gerektiğini, onları seven aileleri, arkadaşları ve Türkiye Cumhuriyetinin bulunduğunu ifade etti.

Eroğlu, her zaman hallerine şükrederek, çalışacaklarını vurgulayarak, herkesin eksikliğinin olabileceğini ancak eksiklikleri değil güzellikleri görmeleri gerektiğini bildirdi.

"En fazla engelli istihdam eden bakanlık Orman ve Su İşleri Bakanlığıdır." diye konuşan Eroğlu, bu eğitim sonunda da 640 yeni mensupları olacağını vurguladı.

"Ormanlar kırsal kalkınmanın lokomotifi"

Orman ve Su İşleri Bakanlığında çalışmanın bir ayrıcalık olduğunu, bunun kıymetinin bilinmesini isteyen Eroğlu, şöyle devam etti:

"Bütün dünyada orman varlığı azalırken, Türkiye'de orman varlığı artıyor. Bizim hükümetimiz döneminde orman alanları 1,5 milyon hektar arttı, dünyada azalıyor. Odun servetini de yüzde 30 artırdık. Kısa zamanda, nereden nereye? 1,2 milyar metre küp toplam hacim vardı, şimdi 1,6 milyar metre küpe çıkardık. İşte bu gerçekten bir destandır. İnşallah sizlerde bu destanı daha da artırarak yolumuza devam edeceksiniz."

Eroğlu, ormanları kırsal kalkınmanın lokomotifi olarak kullandıklarına işaret ederek, orman köylülerine 49 yıllığına ormanlık alandan yer verdiklerini, yetiştirecekleri ürünleri dikerek, 3 yıl bakım masraflarını karşıladıklarını ifade etti.

İstanbul'un 2070'a kadar su sorunu olmayacak

Çölleşmede mücadele çok büyük mesafe kat ettiklerini, eskiden çölleşme denildiğinde "Her yıl erozyonla Kıbrıs kadar toprak kayboluyor" denildiğini anımsatan Bakan Eroğlu, "Şimdi onu azalttık. Eskiden yaklaşık 500 milyon ton toprak her yıl erozyonla giderken, şimdi bunu 168 milyon tona indirdik." diye konuştu.

İstanbul'da Recep Tayyip Erdoğan'ın Büyükşehir Belediye Başkanı olmadan önce haftada bir su aktığını, bidonlarla su doldurarak, onunla bir hafta idare ettiklerini anımsatan Eroğlu, Erdoğan'ın başkan olunca bütün su meselesini hallettiğini aktardı. Eroğlu, İSKİ'nin yaptığı 7 baraj ile ilk etapta İstanbul'un su sorununu 2040'a kadar çözdüklerini belirtti.

İktidara geldiklerinde 76 şehirde su olmadığını, bunların arasında İzmir, Yozgat, Sivas, Mersin, Sinop gibi şehirlerin bulunduğunu vurgulayan Eroğlu, "Büyük düşündük ve eylem planlarını uyguladık. Tüm Türkiye'nin su meselesini çözdük. Şu kardeşiniz 41 milyon insana su getirdi. Şu anda bütün şehirlerimizin 2040, İstanbul'un 2070 yılına kadar su meselesi olmayacak." ifadesini kullandı.