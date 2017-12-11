Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çevrenin korunması ve günümüz küresel sorunlarının başında gelen iklim değişikliyle mücadele kapsamında yakıt verimliliğini artırarak karbon ayak izini azaltmaya yönelik çeşitli inisiyatifler alan Türk Hava Yolları (THY), yakıt verimliliği alanındaki çalışmalarıyla 9 yıl önceki rakamlara kıyasla yüzde 20 daha verimli uçuşlar gerçekleştiriyor.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, Türkiye'de ve 120 ülkedeki uçuş noktalarında çevreye ve topluma duyarlı hareket eden şirketin tüm operasyonlarını, topluma, ekonomiye ve çevreye karşı sorumluluk bilinciyle yürüttüğü, sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmaya devam ettiği bildirildi.

2016 yılında 43 bin 975 ton yakıt tasarrufu sağlandı

Açıklamada, THY'nin çevrenin korunması ve günümüz küresel sorunlarının başında gelen iklim değişikliyle mücadele kapsamında yakıt verimliliğini artırarak, karbon ayak izini azaltmaya yönelik çok çeşitli inisiyatifler aldığı ifade edilerek, şirketin yakıt verimliliği alanındaki çalışmaları ile 9 yıl önceki rakamlara kıyasla yüzde 20 daha verimli uçuşlar gerçekleştirdiği kaydedildi.

THY'nin yakıt verimliliği alanındaki başarılı uygulamaları sonucunda, 2016 yılında 43 bin 975 ton yakıt tasarrufu sağlanarak 138 bin 522 ton karbon salınımının önlendiği vurgulanan açıklamada, 2008 yılından bu yana ise toplam 1 milyon 329 bin 783 ton karbon salınımının engellendiği bildirildi.

Açıklamada, THY'nin gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak adına 2008 yılında hayata geçirdiği "Yakıt Tasarruf Projesi" nin başarısı hem ulusal hem de uluslararası değerlendirmelerde takdir topladığı ifade edilerek, "Uluslararası Temiz Ulaşım Konseyi (The International Council on Clean Transportation, ICCT), Amerika/Kanada ve Avrupa transatlantik hatlarında uçuş yapan 20 uluslararası havayolu şirketinin, yakıt verimliliğini ve buna tekabül eden karbon yoğunluğunu kıyasladığı raporunda, THY yakıt verimliliği açısından 4. sırada yer aldı." denildi.

THY'nin Yakıt Tasarrufu Projesi ile ülke çapında da çeşitli kurumlarca ödüle layık görüldüğü bildirilen açıklamada, "Dünyanın en genç uçak filolarından birine sahip olan THY 2023 yılına kadar filosuna eklemeyi planladığı, daha yüksek yakıt verimliliğine sahip yeni nesil Airbus ve Boeing marka uçaklar sayesinde filo yaşı konusundaki liderliğini sürdürmeyi, karbon ve gürültü emisyonlarını daha da azaltmayı hedefliyor." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, faaliyetlerinin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini mümkün olan en düşük seviyeye indirmeye ve iklim değişikliğiyle mücadele tedbirlerini almaya kararlı olan THY'nin, çevresel ve sosyal sorumluluklarının bilinciyle faaliyetlerini gerçekleştirmeyi, gelecek yolculukları da bu bağlamda itinayla planlamaya devam ettiği vurgulandı.