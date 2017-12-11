Şikago Opsiyon Borsası (Chicago Board Options Exchange CBOE) dünyada Bitcoin’le vadeli işlem yapan ilk borsa oldu. Bitcoin’in CBOE borsası tarafından işleme konması sanal para biriminin meşruluğuna atılan ilk adım olarak yorumlandı.Öte yandan, Hong Kong’da Bitcoin ATM’leri açıldı.
Chicago borsasında Bitcoin’li işlem başladı
11.12.2017 - 12:33 | Son Güncelleme: 11.12.2017 - 12:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Chicago borsasında yatırımcılar sanal para birimi Bitcoin’le işlem yapmaya başladı. Bitcoinin değerinin bu hareketle yükselip düşebileceği kaydedildi.
Etiketler : Chicago borsası,Bitcoin,
526527 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/526527.aspx
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