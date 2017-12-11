Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şikago Opsiyon Borsası (Chicago Board Options Exchange CBOE) dünyada Bitcoin’le vadeli işlem yapan ilk borsa oldu. Bitcoin’in CBOE borsası tarafından işleme konması sanal para biriminin meşruluğuna atılan ilk adım olarak yorumlandı.Öte yandan, Hong Kong’da Bitcoin ATM’leri açıldı.