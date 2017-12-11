İstanbul Kapalıçarşı’da 153,90 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 154,10 liradan, bin 14 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 31 liradan, 140 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 144 liradan, 991 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 11 liradan, 496 liradan alınan Yarım Ziynet 506 liradan ve 248 liradan alınan Çeyrek Ziynet 253 liradan satılıyor.