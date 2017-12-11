Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Tüfenkci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de büyüterek yeniledikleri, teknik donanım bakımdan da güçlendirdikleri sınır kapılarının çok modern bir görünüme kavuştuğunu söyledi.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda geçişleri hızlandırmak amacıyla mobil x-ray cihazını getirdiklerini anlatan Tüfenkci, "Özellikle minibüslerin, yolcu otobüslerinin fazla beklemeden geçişlerinin ve incelemelerinin güvenli bir şekilde yapılmasını sağladık. Tır geçişlerini de hızlandırıyoruz. Geçişlerde rekor rakamlar yakalamamıza rağmen tır kuyruklarını eritmekte zorlanıyoruz. Bunun sebebi de şu; hem ihracatımız arttı hem de daha önce Türkiye'den giden tırlar en fazla 2 sefer yapabiliyordu, şimdi bu seferler 3'e çıktı. Bu, gümrük işlemlerinin hızlanmasından kaynaklanıyor. Amacımız, ihracatçıların işlemlerini daha kolaylaştırarak gümrüklerde bekleme sürelerini daha da kısaltmak. Amacımız 3'e yüklenen seferleri 4'e çıkarmak." diye konuştu.

"Tek Durak Sistemiyle işlemler tek noktadan yapılacak"

Bakan Tüfenkci, Avrupa ile olan ticaret açısından kilit rol oynayan Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda yapılacak yeniden inşa çalışmaları ile "Tek Durak Sistemi"nin hayata geçirileceğini söyledi.

Sistemle işlemlerin tek noktadan yapılacağını, böylelikle iş akış süreçlerinin uzun ve fazla olmasından kaynaklanan beklemelerin önüne geçileceğini anlatan Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Gümrük işlem süreçlerinin sadeleşmesi ile zaman ve maliyetten tasarruf sağlanacaktır. Hamzabeyli Kara Hudut Kapısı'na gelen araçları tek duraklı bir yapı karşılayacaktır. Aracın hızlı plaka okuma sisteminden geçerek durmaksızın kara hudut kapısı sahasına girişine müteakiben ağırlığının tartılması ve tartım bilgilerin elektronik olarak gümrük idaresine sağlanması ile birlikte aynı anda ve aynı peronda hem tescil ve muayene hem de pasaport kontrolleri tamamlanacaktır. Eşyanın risk analizi, ihbar ve şüphe halleri sonucunda kırmızı hatta yönlendirilmediği durumlarda ise tescil işlemi belge kontrolü üzerinden sonuçlandırılarak eşya ve sürücünün sahadan çıkış işlemleri tamamlanacak. Kapımızın Tek Durak Sistemine uygun olarak yeniden yapılandırılması ile tır, tanker ve küçük araç geçişleri birbirinden ayrılacak. Böylece gümrük işlemleri hızlandığı gibi, kaçakçılıkla daha etkin mücadele edilmesi mümkün olacak."