Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şehitkamil ilçesinde 8,5 milyon metrekare alan üzerinde kurulacak, yaklaşık 250 bin kişinin yaşayacağı Kuzey Şehir, Türkiye'nin en büyük toplu konut alanlarından olacak.

Kuzey Şehir'de yaşayacak vatandaşlar, eğitimden sağlığa, sosyal yaşamdan ulaşıma, tüm fiziki ve sosyal ihtiyaçlarını kent merkezine gitmeye gerek duymadan karşılayabilecek.

Mahallenin yeşil alanla çevrelenmesi, farklı ölçeklerde meydanların oluşturulması, araç yollarının sınırlandırılması, engellilerin kullanımını da içeren otoparklarla, ulaşım ağının ağırlıklı olarak yaya öncelikli ele alınması, projenin temel tasarım ilkelerini oluşturuyor.

Projede cami, mahallenin merkezinde ticari ve diğer fonksiyonlarla ilişki içinde kurgulanırken, zemin katlarda manav, kasap, bakkal gibi esnafın hizmet vereceği geleneksel sokak yaşamından esinlenilen alışveriş alanları yer alıyor.

"Burada herkes kazanacak"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 8,5 milyon metrekare alanda yaklaşık 250 bin nüfuslu bir yerleşim alanı olması planlanan "Kuzey Şehir" projesinin Türkiye'nin en büyük toplu konut projelerinden biri olduğunu söyledi.

Projenin ilk etabını oluşturan 3 bin 500 konutun inşaatının tamamlanmak üzere olduğunu bildiren Şahin, 3,5 yıl önce yola çıkarken "Gaziantep'te çok büyük bir konut açığı olduğunu ve geçmişle geleceği birleştiren bir şehir kurulması gerektiğini" söylediğini anımsattı.

Öncelikle nasıl bir şehir kurulması gerektiğiyle ilgili planlamaların yapıldığını anlatan Şahin, şöyle devam etti:

"Burada 5 katlı, 2+1, 3+1 ve 4+1 evleri içeren güzel bir tasarım yapıldı. Bu tasarımdan sonra Büyükşehir Belediyesi olarak biz yol, altyapı hizmetlerine başladık. TOKİ ilk ihalesini yaptı, çalışmalar başladı ve şu anda 3 bin 500 konut büyük oranda tamamlandı. Başkanımızla konuştuğumuzda 2019'un sonunda 10 bin konut yapılacak şekilde projenin hızlandırılacağını söyledi. Çünkü bizden hızlı bir şekilde yolu açmamızı talep ettiler. Bu da ciddi bir yatırım. Biz 30 milyon liralık viyadükleriyle 17 kilometrelik yeni bir yol açıyoruz. Bir taraftan 5. Organize Sanayi Bölgesinden (OSB) diğer taraftan da Araban-Yavuzeli hattını Kuzey Antep'e, Kuzey Antep'i Aktoprak'a bağlıyoruz."