Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"Doğu'nun Çukurovası" olarak nitelendirilen Iğdır, ekimine 30 yıl aradan sonra yeniden başlanılan pamukta söz sahibi olmayı hedefliyor.

Mikroklima iklimi ve toprak yapısı sayesinde birçok sebze, meyve ve hububat çeşidinin yetiştirildiği Iğdır'da 30 yıl aradan sonra tekrar ekilen pamuğun hasadından olumlu sonuç alındı.

Son zamanlarda özel sektörün yanı sıra Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Iğdır Valiliğinin ekimini gerçekleştirdiği pamuk, Doğu Anadolu'nun tarım başkenti Iğdır'da gelecek vadediyor.

Ülkenin pamuk ihtiyacının bir bölümünü karşılayacak Iğdır pamuğunun üretiminin Bakanlığın desteğiyle eskisi gibi yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Iğdır'ın Türkiye için önemli bir tarım ve hayvancılık merkezi olduğunu söyledi.

Kentte birçok ürünün yanı sıra pamuğun da başarıyla üretildiğine işaret eden Fakıbaba, "Bundan 30 yıl önce Iğdır'da genel cerrahi uzmanı, başhekim olarak görev yapıyordum. O zaman Iğdır Ovası'nın bir kısmında hep pamuk ekiliyordu, o günleri çok iyi hatırlıyorum. Burada üretilen pamuğun gerçekten çok iyi ve birinci kalite olduğunu bilen bir tarım bakanıyım." dedi.

"Cari açığımızı kapatan bir ürünü desteklemiş olacağız"

Fakıbaba, Iğdır pamuğunun üretiminin yaygınlaştırılması için Bakanlık olarak gerekli desteği vereceklerini belirterek, "Buraya gerekli desteği verdiğimizde, Allah'ın izniyle ihtiyacımız olan ve cari açığımızı da kapatacak olan bir ürünü, pamuğu desteklemiş olacağız. Bu ürünü ithal edeceğimize ülkemizin ihtiyacını karşılamış olacağız. Bu bağlamda ben bakan olarak elimden gelen desteği esirgemeyeceğim. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bu konuyu arz edeceğiz." diye konuştu.

Iğdır'ın tarım ve hayvancılıktaki önemine vurgu yapan Fakıbaba, şunları kaydetti:

"Iğdır, tarımın ve hayvancılığın en önemli merkezlerinden birisi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak biz gerekli her türlü desteği vereceğiz. Zaten Cumhurbaşkanımız Iğdır'a ayrı bir önem vermekte. Bu anlamda da Iğdır'ın halkı rahat olsun, birlik ve beraberlik içinde, bu bayrak altında bizler el ele verdiğimiz müddetçe yapamayacağımız, başaramayacağımız hiçbir şey yok. Pamuğu da başaracağız, hayvancılıkla ilgili problemleri de inşallah çözeceğiz."