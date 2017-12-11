Çeyrek altın 252 lira oldu

Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Serbest piyasalarda son altın fiyatları belli oldu, Çeyrek Ziynet 252 liradan satıldı. İşte diğer rakamlar...

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 153,70 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 153,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 153,70 liradan, bin 12 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 28 liradan, 140 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 144 liradan, 989 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 8 liradan, 494 liradan alınan Yarım Ziynet 504 liradan ve 247 liradan alınan Çeyrek Ziynet 252 liradan satıldı.

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