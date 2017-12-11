Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,14’lük yükselişle tamamladı. Endeks 1.235 puanlık artışla 109 bin 156 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 6,4 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 1,77, holding endeksi de yüzde 0,78 değer kazandı.