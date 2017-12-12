Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son 5 yılda ‘Gezi’ olayları, 17-25 Aralık operasyonu, şiddetli terör eylemleri, 15 Temmuz hain darbe girişimi, dolar spekülasyonu gibi birçok şoka maruz kalan Türkiye ekonomisi rüşdünü ispatladı. Hükûmetin son aylarda vergi indirimleri, KGF desteği, borç erteleme gibi olağanüstü teşvikleri sayesinde yükseliş ivmesini sürdüren üretim, istihdam, ihracat ve hane halkı tüketimi, meyvelerini verdi. Türkiye İstatistik Kurumu, yılın üçüncü çeyreğine (temmuz-eylül) ilişkin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Buna göre GSYH, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 11,1’lik büyüme gösterdi. Üretim yöntemiyle gayrisafi yurt içi hasıla, cari fiyatlarla yüzde 24,2 yükselerek 827 milyar 230 milyon lira olarak belirlendi. Türkiye ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde çift haneli büyüme oranını yakalayarak, Avrupa Birliği (AB), G20 ve OECD ülkelerine fark attı. Büyüme ortalaması yüzde 2,5 olan AB ülkelerinin dört katından fazla büyüyen Türkiye, G20’de de büyüme oranlarıyla dikkati çeken Çin ve Hindistan’ı geride bıraktı. Bu arada Türkiye ekonomisi, 23 çeyrek sonra en yüksek büyüme performansını da gösterdi.

ZEYBEKCİ: İSTEDİĞİMİZ GİBİ

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 3. çeyrek büyüme verisinin tam istedikleri gibi geldiğini belirterek, “Bu, planlanarak yapılan bir büyümedir. Verdiğimiz desteklerin, yatırımlarla ilgili politikaların başarılı bir sonucudur. Dünyada büyüme trendi ve dış ticaretimiz bizi destekliyor. Gelecek sene de yatırımlar ve ihracat, büyümemizi sürükleyecek. İlk çeyrekte enflasyon da tek haneye gerileyecek” dedi.

HARCAMALAR VE İHRACAT ARTTI

Yerleşik hanehalklarının ve kâr amacı olmayan kuruluşların nihai tüketim harcamaları yüzde 11,7 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 2,8 artış gösterdi. Mal ve hizmet ihracatı, üçüncü çeyrekte 2016’nın aynı dönemine göre yüzde 17,2 yükseldi.

"FESAT ODAKLARINA EN GÜZEL CEVAP"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, büyüme rakamlarıyla, Türkiye’yi zayıf göstermek için çalışan iç ve dış fesat odaklarına en güzel cevabın verildiğini söyledi. Erdoğan, “Türkiye, neredeyse ilk 2 yarının tamamına denk büyümeye ulaştı. Bu oranla ülkemiz, 3. çeyrekte dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisi olmuştur. Yılın tamamında da en az yüzde 7 civarında büyüme oranı elde etmeyi hedefliyoruz. Türkiye kendisine güvenen, inanan, yatırım yapan hiç kimseyi sükûtuhayale uğratmamıştır, uğratmayacaktır. Bizimle birlikte olanlar kazanacaktır” dedi.

"SANAYİ İLE BÜYÜYORUZ"

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, “Büyüme, hem yüksek hem kapsayıcı. Sanayi esas itici güç. Bir yıl öncesine göre hiç kimsenin hayal edemediği kadar güçlü bir performans söz konusu” dedi. Şimşek, “Rakamlara bakıldığında, üçüncü çeyrekte makine-teçhizatta yüzde 15,3’lük artış var. Bu son derece önemli bir rakam. Eğer makine-teçhizat yatırımı varsa, kaliteli kategorisine girer. Bu, üretken kapasiteyi artırıyor, yani geleceğe ilişkin beklentileri, büyümenin devamı ve refahın kalıcı artması noktasında olumlu etkiliyor. Üçüncü çeyrekte dış talebin katkısı oldukça düşmüş, tek olumsuz olarak bu görülebilir. Büyüme, dördüncü çeyrekte de devam ediyor. Türkiye sanayileşerek büyüyor. Bunun da sürdürülebilir olması için reform yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

"MAKİNE’DE REKOR YOLDA"

Bu arada makine sektörünün kasım ihracatı yüzde 10 artarak, 1,4 milyar dolara ulaştı. Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Adnan Dalgakıran, şunları söyledi: Geçtiğimiz yıl 13,4 milyar dolar ihracat yapmıştık, bu yıl bu rakama 11 ayda ulaştık. Aralık ayında da çıkış eğilimimizi sürdürmeyi ve kendi rekorumuzu kırmayı amaçlıyoruz.

"YENİ BİR BAŞARI HİKÂYESİ YAZDIK"

- TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Türk müteşebbisinin, karşısına çıkarılan her olumsuzluğa, dışarıdan gelen ekonomik ve siyasal engellere rağmen neler yapabileceğini, Türkiye’nin ne kadar dinamik ve üretken olduğunu dünyaya bir kez daha ispatladık. Tüccarımız, sanayicimiz, üreticimiz, bütün olumsuzluklara rağmen, ileriye bakarak yeni bir başarı hikâyesi yazdı.

- MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan: Türkiye ekonomisinin önümüzdeki dönemde de güçlü büyüme performansını sürdüreceğini tahmin ediyoruz. 2018 yılı büyük bir motivasyonla girdiğimiz ve pozitif olarak ayrıştığımız bir yıl olacaktır.

- TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi: 2017 sadece ihracatta değil, ekonominin tamamı için bir atılım yılı. İhracatın büyümeye katkısı 3,5 puan... Bu, son 5 yılın en yüksek katkısı. Yani büyümenin üçte biri ihracattan geldi.

- DEİK Başkanı Nail Olpak: 2017 yılında büyümenin gücü tüketimden, hizmetlerden, ihracattan ve yatırımdan doğdu. Kredi Garanti Fonu’nun etkisi pozitif çerçevede hissedildi. Türkiye ekonomisi, yatırımlardan destek alarak büyümeyi başarıyor.

- İTHİB Başkanı İsmail Gülle: Bu başarıya binbir zorlukla uğraşarak ulaştık. Dünyanın önde gelen kuruluşları, tahminlerini defalarca revize etti. Rekor büyüme oranı önümüzdeki süreçte işsizlik ve enflasyon rakamlarına da olumlu yansıyacak.

REVİZYONLAR GELİYOR

Türkiye’nin gösterdiği olağanüstü büyüme performansının ardından, hemen yukarı yönlü revizyonlar da gelmeye başladı. Goldman Sachs, Türkiye’nin 2017 yılının tamamına ilişkin büyüme tahminini yüzde 7’ye yükseltti. Analistler, Dünya Bankası ve IMF başta olmak üzere bütün uluslararası kuruluşların tahminlerini gözden geçireceğini ve yukarı yönlü güncelleyeceğini belirtiyor.