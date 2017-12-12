Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Araç muayene ücretleri ne zam mı geldi, Araç muayene ücretleri ne kadar oldu, 2018 yılı yeni Araç muayene ücretleri ne kadar, işte otobüs, kamyon, çekici, tanker, minibüs, oromobil, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork, Traktör (römorklu ve römorksuz), motosiklet, motorlu bisiklet yeni muayene ücretleri.... Araç muayene ücretleri, 1 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında artırıldı. Buna göre, muayene ücretleri 115,64 lira ile 305,62 lira arasında olacak. Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Trafik Kanunu ile bu kapsamdaki yönetmeliklerde düzenlenen belge, ceza ve muayene ücretleri 2018 yılı için yeniden belirlendi. Söz konusu ücretlerde, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2018 yılı için belirlenen yüzde 14,47'lik yeniden değerleme oranında artışa gidildi.



Buna göre, yıl başından itibaren KDV dahil muayene ücretleri; otobüs, kamyon, çekici ve tankerlerde 267,86 liradan 305,62 liraya, otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklarda 198,24 liradan 226,56 liraya, traktör, motosiklet ve motorlu bisikletlerde 101,48 liradan 115,64 liraya yükseldi. Araç grubuna göre 2018'de uygulanacak KDV dahil araç muayene ücretleri şöyle: (TL)





EGZOZ MUAYENESİNE SIKI TAKİP VAR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Öztürk, Türkiye'de yaklaşık 22 milyon araç bulunduğunu belirterek, "Emniyetten tüm araçların listelerini alacağız. Egzoz muayenesi yaptırmayanları tespit edeceğiz. Vatandaşı o noktada uyaracağız." dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mehmet Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de motorlu araçların hava kirleticilerin başında geldiğini söyledi. Özellikle 15 yaş üstü motorlu araçların daha fazla hava kirliliğine neden olduğunu dile getiren Öztürk, şöyle konuştu: "Türkiye'de yaklaşık 22 milyon araç var. Bu araçların yüzde 30'u 15 yaş üzeri, yaşlı. Bu araçların fenni muayeneleri, egzoz muayenelerine baktığımız zaman, yaşlı araçların fenni muayeneye gelmediğini görüyorum. Bunlar arızalı, hatalı, çevre düşmanı araçlar." ifadelerini kullandı

Özellikle hava kirliliğindeki partikül maddenin en büyük kaynaklarından birinin "dizel" yani "motorin" kullanan araçlar olduğunu aktaran Öztürk, bu araçların fenni muayene ve egzoz muayenesini aksatmadan yaptırmalarının hava kirliliği açısından önemine işaret etti.

Araç sahiplerinin egzoz emisyon ölçümünü 50 liraya yaptırabildiklerini hatırlatan Öztürk, bunu süresinde yaptırmayanların ise yaklaşık bin 50 lira ceza ödemek zorunda kaldığını söyledi.



"Muayene yaptırmayanları tespit edeceğiz"

Hava kirliliğine neden olan motorlu araçlara ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü ile bir çalışmaları olduğunu belirten Öztürk, şunları kaydetti: "Emniyetten biz tüm araçların listelerini alacağız. Bizde egzoz muayenesi yapılanlar var. Listeden egzoz muayenesi yaptırmayanları tespit edeceğiz. Vatandaşı o noktada uyaracağız ve zaman zaman da birlikte denetim sisteminin daha yaygınlaştırılması için çalışma yapacağız."

Bu konuda yerel yönetimlere de büyük görevler düştüğünü anlatan Öztürk, il ve ilçelerde insanların araba kullanımını minimize etmek için bisiklet kullanımını teşvik edecek günler düzenlenmesini istedi.