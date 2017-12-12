Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 153,20 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 153 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 153,20 liradan, bin 8 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 25 liradan, 139,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 143,50 liradan, 985 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 5 liradan, 493 liradan alınan Yarım Ziynet 503 liradan ve 246 liradan alınan Çeyrek Ziynet 251 liradan satılıyor.
Çeyrek altın 251 lira oldu
12.12.2017 - 12:54 | Son Güncelleme: 12.12.2017 - 12:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Kapalıçarşı'da 246 liradan alınan Çeyrek Ziynet 251 liradan satılıyor. İşte altın fiyatlarında son durum...
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