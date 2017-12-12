Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu, Türkiye'de turizmin sektörünün sadece yaz aylarında değil 4 mevsim hareketli olduğunu belirtti.

Gerek sahilleriyle gerekse kış mevsimindeki merkezleriyle Türkiye'de her an tatil fırsatının olduğuna dikkati çeken Polatoğlu, bu özellikleriyle Türkiye'nin yabancı turistler için uğrak noktalarının başında geldiğini aktardı.

Dünya genelindeki ve bölgedeki gelişmelerden dolayı 2016 ve 2017 sezonunda turizm sektörü olarak kötü günler geçirdiklerini ifade eden Polatoğlu, "Geçtiğimiz iki sezon Avrupalı turist anlamında dibe vurmuştuk. Ancak 2018 için yapılan rezervasyonlarda Avrupalı turist sayısında ciddi bir artış bekliyoruz. Almanlar, Yunanlılar, Hollandalılar ve İtalyanlar rezervasyon yapmaya başladılar. Geçen seneye kıyasla çok iyi bir sezon bizi bekliyor. Avrupalı turistler yeniden Türkiye'yi tercih etmeye başladı." diye konuştu.

Geçen sezona göre bu yıl İngiliz turist sayısında da artış olacağını vurgulayan Polatoğlu, 2017'de bazı sebeplerden dolayı iptal edilen gemi turlarının bu yıl için yeniden rezervasyon yaptırdıklarını ifade etti.

Turizm sektöründe geçen sene çok konuşulan konulardan birinin de booking.com olduğunu anımsatan Polatoğlu, "Bizim diğer portallara ihtiyaç duymadan kendi portallarımızı ortaya çıkarmamız lazım. Booking.com Türk müşterilerinden yüzde 25 ve 30'lara varan komisyon alıyordu. Yeni ve yerli bir portal çalışmaları devam ediyor. Türkiye Seyahat Acentaları Birliğinin bu konuda bir çalışması var. Yakın zamanda sonuçlanır diye tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye gelen Rus turist saysının uçak krizinden önce 4,5 milyon olduğunu ancak kriz sonrası rakamın 100-150 bine gerilediğini belirten Polatoğlu, "Yani yok gibi bir şeydi. Ancak krizin aşılmasından sonra rakam bugünlerde 3 milyona ulaştı. 2018'de ise 4,5 milyon rakamını aşacağımıza inanıyorum. Şu anlık rezervasyonlar bunu gösteriyor." dedi.