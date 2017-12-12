Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Ayık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sektörün hızla eski seviyelere ulaştığını ve 2017'de gerçekleşen rakamların gelecek yıllar için umut verici olduğunu ifade etti.

Bu yılın 10 ayında Türkiye'ye gelen turist sayısının 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 28 arttığını belirten Ayık, 2017'nin, Türkiye'nin turizmde toparlanma yılı olduğunu söyledi.

Ayık, Türkiye'de rekabet edilen ülkelere kıyasla iyi fiyat ve hizmet sağlanması, yaşanan olumsuz şartlara rağmen hizmet kalitesinden ödün verilmemesi, misafirperverlik ve ülkenin büyük tur operatörleriyle uzun yıllara dayalı ilişkilerin turizmde en büyük avantajlardan olduğunu, bu faktörlerin sektörün toparlanma sürecinde önemli rolü bulunacağını kaydetti.

Rusya pazarında hızlı dönüşün yakalandığına işaret eden Ayık, şunları söyledi:

"Beklentilerimizi de aşan sayıda Rus misafirimizi ağırladık. Buna karşılık yıllardır bizim ana pazarımız olan Almanya'da beklediğimiz düzeyi yakalayamadık, aksine bu yıl da gerileme yaşadık. 2017 sonuna doğru biraz toparlanma görüldü ancak bunun için de yeterli uçak sağlanamadı. Buna karşın yine de 3 milyona yakın Alman misafiri ağırladık. Almanya'nın bir önemi de diğer pazarları sürükleyici olması. Almanya pazarının daralması diğer yan pazarları da etkiledi. Bu nedenle bizim Alman pazarına büyük önem vermemiz gerek. Turizm, özellikle döviz girişi ve istihdama katkısı ile ekonomimizin önemli sorunlarını doğrudan etkiliyor."

"En çok turisti bu yıl da Antalya ağırladı"

Osman Ayık, kasımda gerçekleştirilen turizm şurasında alınan kararların hayata geçirilmesi durumunda, hükümetin de desteğiyle 2017'den sonraki yıllarda, gelen turist sayısının ve gelirinin kademeli olarak artacağını ve kısa sürede eski seviyesini aşacağını söyledi.

Türkiye'de turizm gelirinin yılın 9 ayında 20 milyar doların üzerinde gerçekleştiğini kaydeden Ayık, 2018'de bu rakamı aşmak istediklerini ve bu kapsamda gelir düzeyi yüksek turisti Türkiye’ye çekmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Ayık, ülke bazında en çok turisti genelde olduğu gibi bu yıl da Antalya'nın ağırladığını, İstanbul’un da Antalya'yı izlediğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Bölge bazında ise yabancı turistlerin tatil için en çok tercih ettiği yerler Akdeniz ve Ege. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de siyasi ve ekonomik istikrar sağlandığı sürece insanlar daha rahat ve güvenli şekilde seyahat edebilecek. Eğer geçtiğimiz yıllarda birçok ülkede yaşanan terör olayları ve ekonomik krizler tekrarlanmazsa ülkemize daha çok turist geleceğini düşünüyoruz. Çünkü bunun için hem özel sektör olarak bizler hem de Kültür ve Turizm Bakanlığımız çokça emek veriyor. 2017 henüz bitmedi ancak şu ana kadar aldığımız turist sayısı 29 milyon civarında. 2018’de bunun artmasını ve 35 milyonun altına düşmemesini bekliyoruz."