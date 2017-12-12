Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 106,98 puan azalırken, toplam işlem hacmi 6,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,50, holding endeksi yüzde 0,42 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 9,51 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 2,38 ile metal ana sanayi oldu.

Özellikle bankacılık ve holding sektöründeki değer kayıplarına paralel satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, en düşük 108.266,70 puana kadar gerilemesi sonrası 109.000 puanın üzerinde dengelendi ve günü yüzde 0,10 değer kaybıyla 109.049,50 puandan tamamladı.