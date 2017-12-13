Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Servisi

Google, küçük ve orta ölçekli işletmelerin daha geniş kitlelere erişerek büyümelerini sağlamak amacıyla “İşim için Google” programını duyurdu. KOBİ’ler “İşim için Google” ile 15 dakikada içerisinde Google üzerinde ücretsiz web sitesi oluşturma imkanına sahip olurken, gelirlerini de artırma imkânı buluyor. İşlerini internete taşıyan firmalarının gelirlerini yüzde 40 artırdığına değinen Google Türkiye Pazarlama Müdürü Özgür Kirazcı, “Google Benim İşletmem ile Türk KOBİ’leri 3 adımda web sitesi kuruyoruz. Tamamen ücretsiz bir hizmet. Google Benim İşletmem, şirketlerin kendileriyle ilgili en güncel bilgileri Google üzerinde hızlı, güncel ve kolay şekilde sunmalarını sağlıyor. Kullanıcılar ve müşteri adayları da Google Arama veya Haritalar üzerinde bir araştırma yaptıklarında karşılarına en doğru zamanda, aradıkları konu ile ilgili işletmelerin listesi çıkıyor” dedi. Müşterilerin web sayfalarında reklam da verebildiğine dikkat çeken Kirazcı, “Yaklaşık 15 dakika gibi kısa bir sürede işletmelerin etkili çevrimiçi reklam kampanyaları oluşturmalarına yardımcı oluyoruz. İşletmeler reklam bütçelerini tamamen kendileri oluşturuyorlar. Ücretler tıklama başına hesapta düşüyor. Hedefimiz 100 bin işletmeye ulaşmak” diye konuştu.

Bu konuda Türkiye’nin Google için pilot ülke olduğunu ifade eden Kirazcı, başarılı olunması durumunda diğer ülkelerde de uygulanacağını söyledi. Toplantıya katılan ve 47 yıldır İstanbul Kadıköy’de faaliyet gösteren Evren Gözlük’ün sahibi Cevdet Evren de Google’ın yeni hizmeti sayesinde müşteri sayısını 3 kat artırmayı başardığını söyledi.