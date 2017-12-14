Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yellen, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından düzenlediği basın konferansında, son faiz artırımını ve ekonomik gelişmeleri değerlendirdi.

"FOMC'nin, politika faizini yüzde 1,25-1,50 aralığına çıkarma kararını, kademeli sıkılaştırmanın güçlü istihdam piyasasını koruyacağı ve enflasyonu yüzde 2'ye dönmesini sağlayacağı gerekçesiyle aldığını" belirten Yellen, ülke ekonomisinin ılımlı büyümeye devam etmesini beklediğini dile getirdi.

Yellen, ABD yönetiminin vergi sisteminde yapacağı değişikliklerin büyümeyi gelecek birkaç yılda muhtemelen biraz hızlandıracağına işaret ederken, güncellenen ekonomik projeksiyonların FOMC üyelerinin vergi paketine yönelik değerlendirmelerini yansıttığını bildirdi.

"Büyümenin vergi paketiyle yüzde 4'e yükseltmesi mümkün görünmüyor"

Mali genişleme politikalarının ekonomiye etkilerinin zamanlaması ve boyutu konusunda belirsizlikler bulunduğunu vurgulayan Yellen, buna karşın vergi paketinin büyümeyi ABD Başkanı Donald Trump'ın iddia ettiği gibi yüzde 4'e yükseltmesinin mümkün görünmediğini söyledi.

Yellen, ayrıca beklenen vergi yasasının ücretleri kayda değer şekilde güçlendirmesini öngörmediğini ancak enflasyonun orta vadede yüzde 2 hedefine ulaşmasını beklediğini aktardı.

"Bitcoin çok spekülatif bir varlık"

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Yellen, bu çerçevede son günlerde rekor üstüne rekor kıran Bitcoin ile ilgili değerlendirmelerde de bulundu.

Yellen, "Bitcoin istikrarlı bir tasarruf aracı değil, çok spekülatif bir varlık" ifadelerini kullanırken, söz konusu sanal paranın ödemeler sisteminde çok küçük bir role sahip olması dolayısıyla finansal istikrara yönelik risklerinin sınırlı olduğunu vurguladı.

Fed'in Bitcoin'i denetlenmesine yönelik rolünün çok küçük olduğuna dikkati çeken Yellen, "Fed, şu anda dijital para birimini ciddi şekilde değerlendirmiyor ama olası faydalarını araştırıyor" dedi.

Bir başka soru üzerine, hisse senedi değerlerinin son bir yıldaki artışlarla tarihi standartlara kıyasla yüksek seyrettiğini belirten Yellen, bu durumun borsalarda aşırı değerlenme olduğu anlamına gelmediğini söyledi.

"Enflasyon tamamlanmamış bir iş"

Fed Başkanı Janet Yellen, 4 yıllık görev süresince gerçekleştiremediği ya da yarım bıraktığı herhangi birşey olup olmadığı yönündeki soruya, "Enflasyon hedefimiz yüzde 2 ancak yıllardır bu hedefe ulaşabilmiş değiliz. Enflasyonda bu bakımdan tamamlanmamış bir iş söz konusu" yanıtını verdi.

Başkanlık görevinden gelecek şubat ayında ayrılacak olan Yellen, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini yeniden başkan adayı göstermemesinden ötürü hayal kırıklığına yaşayıp yaşamadığı sorusu üzerine, "Fed'de uzun yıllar üst düzey görevlerde bulunmaktan onur duyduğunu" söylemekle yetindi.

Başkan Trump, dünya ekonomisinin en önemli aktörlerinden Fed'in başkanlığına kasım ayının başında Yellen'in yerine bankanın Yönetim Kurulu Üyesi Jerome Powell'ı aday göstermişti.

Fed'in siyasetten bağımsız bir kurum olarak görüldüğü ülkede, Yellen'in başkanlık için ikinci kez atanmaması, ABD tarihinde nadir yaşanan bir olay olarak kayıtlara geçmişti.

Fed Başkanı Janet Yellen, Trump'ın kararından birkaç hafta sonra halefi Jerome Powell'ın göreve başlamasını takiben Fed'in Yönetim Kurulu'ndan da ayrılacağını açıklamıştı.