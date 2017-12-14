Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ak, 2018 yılında enerji alanında yapacakları yatırımlar ve yeni projelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bu yıl sektörde yenilenebilir enerji odaklı büyüdüklerini aktaran Ak, 2018’de akıllı dönüşüm uygulamaları ve IT sistemlerine 20-30 milyon dolara yakın kaynak ayırmayı planladıklarını söyledi. Ak, bu sistemlerin akıllı şebekeler ve özellikle elektrikli otomobil uygulamalarında kullanılacağını ifade etti.

Ak, elektrik üretim alanında yenilenebilir enerji alanındaki yeni ihalelerin hepsine girmeye çalışacaklarını belirtti.

GÜNEŞTE 18 MİLYON DOLARLIK SANTRAL

Türkiye Elektrik İletim AŞ’nin (TEİAŞ) aralık sonunda yapacağı rüzgar enerjisi önlisans yarışmalarında yaklaşık 500 megavatlık projeleri bulunduğunu aktaran Ak, yatırım rakamlarına ilişkin şu bilgileri paylaştı: Alaşehir 2 jeotermal enerji santrali (JES) ve Kızıldere 4 JES’i için 450 milyon dolarlık bir yatırım planlıyoruz. Güneş enerjisinde 18 milyon dolarlık bir santrali yapacağız. Öte yandan, Osmangazi Elektrik Dağıtım bölgemiz için 100-150 milyon dolarlık bir yatırım bütçemiz var ve onu tamamlayacağız. Yurt dışında ise Pakistan’da kuracağımız 200 megavatlık güneş enerjisi santrali için 200 milyon dolarlık yatırım yapacağız.