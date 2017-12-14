Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fed’in karar organı Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) iki gün süren politika toplantısını tamamladı. Uluslararası piyasalar Fed’in toplantısına kilitlenmiş durumdaydı. Toplantıda, faiz oranı 25 baz puan artırılarak, yüzde 1,25-1,50 aralığına yükseltildi. Fed toplantısının ardından, politika yapıcıların 2018 yılında üç kez faiz artırımına gidilmesini öngördüğü belirtildi.

Fed tarafından yapılan açıklamada, “Kasırgalarla ilgili dalgalanmaların ortalaması alındığında, istihdam artışı sağlam ve işsizlik oranı daha da düştü” denildi. Ayrıca, enflasyonun kısa vadede Fed’in yüzde 2 olan hedefinin altında kalmaya devam edeceği, ancak orta vadede hedef yakınlarında “istikrar” bulacağı kaydedildi. Dolar, Fed’in kararı sonrasında fazla tepki vermedi. Güne hafif düşüşle 3.83 lira seviyelerinde başlayan dolar, gün içinde 3.85’i aşmıştı. Akşamki Fed kararı öncesi dolar, 3.83 seviyelerinden 3.85’e tekrar yükseldi. Sonrasında ise dolar/TL kuru 3.82 seviyesine kadar gevşedi.