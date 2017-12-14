Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Moody’s analistleri, “Türk şirketlerinin yapısı güçlü, 2018’de büyüme sürecek. Turizm, konaklama ve havacılık ön plana çıkacak.” açıklaması yaptı. Türk şirketlerinin büyüme hızının, devlet teşviklerinin sona ermesi sebebiyle düşebileceği hatırlatılan açıklamada, “2018’de büyümeler ılımlı miktarda azalabilir ama Türk şirketlerinin çoğu sağlıklı bilançoları, güçlü likiditeleri, piyasalarında lider pozisyonları, zorlu ortamlarda iyi hareket eden geçmişleri var.” denildi.

Türkiye’nin güvenlik ortamının iyileşmesinin turizm, konaklama ve havacılık sektörlerini öne çıkaracağı vurgulanan açıklamada görüşlerine yer verilen Moody’s Kıdemli Analisti Rehan Akbar “Kamu harcamalarının devam etmesi, devlet tahvillerine destek, Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi’nde faaliyet gösteren şirketlerin önümüzdeki 12 ay boyunca durağan görünümlerini güçlendiriyor.” dedi.