Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA

Hükûmet, Doğu ve Güneydoğu’da yatırımları ve istihdamı artırmak için, mevcut teşviklere ek düzenleme yapıyor. Sadece 23 ilin yararlanacağı paketle, bölgede yatırım yapacakların kullanacağı kredilerin maliyetinin dahi devlet tarafından karşılanması söz konusu. Paketle bölgede 100 binin üzerinde yeni istihdam hedefleniyor.

Hükûmet, daha önce cazibe merkezi olarak belirlenen 23 il için belirlenen teşviklere ek olarak, bir çok yeni destekleme sistemi kuruluyor. KHK’nın yayınlanmasının hemen ardından Bakanlar Kurulu kararı ile uygulamaya girecek yeni teşvik uygulamasından, bugüne kadar 6’ıncı bölge teşviklerinden yararlandırılan 23 ilin tamamı ayrım gözetmeksizin bu kapsamda değerlendirilecek. Hükûmet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, yeni teşvik paketi cazibe merkezlerindeki desteklere paralel olacak ancak, daha güçlü bir program uygulanacak. Yeni teşvik sistemi, yatırımı şimdiye kadar yapılanlardan daha fazla teşvik edecek. Doğu ve Güneydoğu’daki 23 il ve 6’ncı bölgenin tüm teşvikleri uygulanacak. Sigorta prim desteği, bedelsiz arsa, vergi destekleri uygulanacak. Kendi fabrikasını yapana da kredi maliyet desteği verilecek.

KREDİNİN TAMAMI DEVLETTEN

Yatırım yapılacak alana göre, şirketin kullandığı kredinin maliyetinin ya tamamı ya da büyüm bölümünü devlet karşılayacak. Yatırım finansman desteği de sağlanacak. Bölge insanı için çok önemli olan ve 2009’dan bu yana uygulanmayan enerji teşviki de yeniden uygulanmaya başlanacak. Yatırımlar il il, sektör, sektör belirlenecek. İthalata bağımlılığı azaltacak bir sektör ise farklı destekler verilecek. Bunu yaparken yeni teknoloji ile olursa daha fazla destek olacak. Ayrıca, yeni teşviklerle bölgede özellikle imalat sanayindeki işgücü iki katına çıkacak. Şuanda 130 bin civarında bir işgücü söz konusu. Yeni teşviklerle birlikte 100 bin üzerinde yeni istihdam sağlanacak.

İSTİHDAMA TEŞVİK ŞEKİL DEĞİŞTİRECEK

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan istihdam seferberliği yeniden ele alınıyor. Bu yıl işverenlerin alacakları her yeni elemanın SGK primlerini ödeyen devlet, istihdam teşviklerine yeni bir boyut kazandıracak. Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, teşvikleri gözden geçirdiklerini, 2018 yılında istihdama yönelik yeni teşvikler olacağını söyledi. Hedeflerinin işsizliği tek haneye indirmek olduğunu söyleyen; ancak bunun zaman alacağını vurgulayan Elvan “OVP’nin sonunda tek haneli rakama inmiş olruz. Daha erken olabilir ama gayretimiz bu yönde.” dedi. Elvan, bu aydan itibaren enflasyonda düşük trendinin başlayacağını, ardından da devam edeceğini söyledi.